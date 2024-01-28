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Ексклюзив

Експерт Жовтенко назвав регіон, де РФ буде намагатись дестабілізувати ситуацію найближчим часом

28 січня, 2024 неділя
15:16
Світ

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що Кремль буде намагатись дестабілізувати ситуацію між Венесуелою та Гаяною, щоб посилити протистояння щодо питання південного кордону в США

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Найближчим часом у республіканській партії будуть відбуватись багато специфічних процесів, які будуть повʼязані з узгодженням внутрішніх позицій та пошуком виходу із ситуації, яка склалась. Оскільки ми бачимо, як трампісти почали розкручувати історію з південним кордоном", - пояснив Жовтенко.

Експерт наголосив, що Кремль намагається посилити протистояння між демократами та республіканцями щодо питання південного кордону в США

"Ми ж розуміємо, що паралельно із ситуацією в США, російська влада не сидить склавши руки. Я гадаю, що найближчим часом слід очікувати активізації найближчого друга Путіна в Латинській Америці - президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Адже, коли в США вже активно обговорювали питання безпеки південного кордону восени 2023 року, Венесуела прийняла рішення анексувати частину території Гаяни, яка багата на нафту. Ця історія збіглась з гарячими дискусіями в США між республіканцями та демократами щодо південного кордону. Очевидно, що історія з Венесуелою керується з Кремля і буде далі розкручуватись, щоб посилити дестабілізаційний чинник щодо питання південного кордону в США", - додав він.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни. 

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відвертати увагу світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

У четвер, 14 грудня, лідери Венесуели та Гаяни заявили, що вони не будуть застосовувати силу один проти одного і погодилися створити спільну комісію для розв'язання конфлікту.

Патрульний корабель Королівського військово-морського флоту буде направлений до Гаяни на знак підтримки країни, яка веде суперечку з Венесуелою за багатий на корисні копалини прикордонний регіон.

Теги:
Росія
Венесуела
Ніколас Мадуро
Джо Байден
Дональд Трамп
республіканці
США
Росія - США
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