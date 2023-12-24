Про це повідомляє The Guardian.

"ВМС "Трент" відвідає регіонального союзника і партнера по Співдружності Гаяну пізніше цього місяця в рамках низки заходів у регіоні під час виконання завдань з патрулювання Атлантичного океану", - повідомив представник Міністерства оборони Великої Британії.

"Трент" візьме участь у спільних навчаннях з Гаяною після Різдва. Очікується, що корабель не буде стояти в Джорджтауні, столиці Гаяни.

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Раніше цього місяця Гаяну відвідав міністр закордонних справ Великої Британії у справах Америки та Карибського басейну Девід Ратлі.

"Питання кордонів вирішується вже понад 120 років. Суверенні кордони повинні поважатися, де б вони не знаходилися", - зазначив він.

Ратлі наголосив, що Венесуела пообіцяла утримуватися від застосування сили та будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

Він додав, що Великобританія буде працювати на міжнародному рівні, "щоб забезпечити територіальну цілісність Гаяни".

Довідково: ВМС "Трент" - це патрульний корабель річкового класу, призначений для виконання завдань, які уряд називає "оборонною дипломатією".

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ уздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відвертати увагу світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

У четвер, 14 грудня, лідери Венесуели та Гаяни заявили, що вони не будуть застосовувати силу один проти одного і погодилися створити спільну комісію для розв'язання конфлікту.