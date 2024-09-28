Емігрантка з України керувала показом пропаганди РФ у Німеччині

Про це повідомляє DW.

За даними видання, сервісом понад два роки керувало подружжя з Карлсруе – 37-річний німець і 42-річна українка.

Під час обшуків у них було вилучено обладнання для ретрансляції, документацію та 40 тис. євро готівкою. Крім того, конфісковано 120 тис. євро, отриманих від незаконної діяльності, а інтернет-домен сервісу було заблоковано. Парі загрожує до одного року позбавлення волі.

Зазначається, що ліквідація цього сервісу стала черговим кроком у боротьбі Німеччини з поширенням російської пропаганди.

Довідково: мовлення RT DE було заборонено в Німеччині в лютому 2022 року через відсутність необхідної ліцензії. 1 березня 2022 року Рада ЄС заборонила трансляцію кількох ключових каналів, зокрема RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish та Sputnik, офіційно пояснюючи це ризиком для громадської безпеки та порядку.

У грудні того ж року в рамках дев'ятого пакета санкцій проти Росії ЄС розширив список заборонених каналів, включивши в нього НТВ / НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ та "Первый канал".