ЄС відкидає публічні обговорення перспектив членства України з двох причин, – Politico

Про це із посиланням на власні джерела пише Politico.

"ЄС не хоче багато говорити публічно про прийняття нових членів на тлі розлючених фермерів, які часом влаштовують жорстокі протести по всьому континенту", - зазначає видання.

Фермери кажуть, що вони застрягли в програшній битві через конкуренцію з дешевим імпортом з-поза меж ЄС, а також шоковані високими цінами за пальне й екологічними нормами Брюсселя, тож європейським лідерам доводиться йти їм на поступки.

Деякі офіційні особи ЄС сказали журналістам, що вони воліли б тримати в таємниці роботу з підготовки до остаточної інтеграції України, Молдови та низки країн Західних Балкан — особливо з огляду на побічні ефекти, які це матиме для фермерів.

Нагадаємо, Європейська комісія 12 березня рекомендувала почати переговори про вступ до Європейського Союзу з Боснією і Герцеговиною.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це [розширення] перед європейськими виборами", — сказав на умовах анонімності один із чиновників ЄС.

Видання зазначає, що в разі вступу Україна стане найбільшою територією блоку. Зважаючи на кількість населення, Київ мав би значний вплив у Європарламенті та Раді ЄС. При цьому Україна, коли стане членом ЄС, матиме один із найнижчих ВВП.

"Це створило б серйозне навантаження на політику згуртованості блоку — фінансування, яке тече з багатших регіонів у бідніші. Відповідно до внутрішньої записки Ради ЄС минулої осені, інтеграція України в блок може означати, що протягом семи років у країну надходитиме близько 186 млрд євро коштів ЄС", - пишуть журналісти.

Саме тому ЄС вирішив, що підготовка до вступу має здійснюватися всередині країни, а не на очах громадськості.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Еспресо повідомила, що Єврокомісія має до 14 березня ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС.

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