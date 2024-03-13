Естонія штрафуватиме власників автомобілів з російськими номерами

Про це повідомляє ERR.

Після заборони на в'їзд до Естонії автомобілів з російськими номерами, яка набула чинності 13 вересня 2023 року, країна вимагала від власників таких автомобілів перереєструвати свої їх не пізніше 13 березня, інакше їм загрожує штраф до 400 євро.

"Поліцейські звертатимуть увагу на автомобілі з російськими номерами. Якщо автомобіль не перереєстрований, то це порушення, яке карається штрафом у розмірі до 100 штрафних одиниць, або 400 євро", - заявив майор поліції Андрес Кірсінг із Департаменту поліції та прикордонної охорони.

Він пояснив, що відсутність реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, в якій йдеться про керування транспортним засобом, що не зареєстрований або не пройшов перереєстрацію.

Що відомо на заборону на в'їзд автомобілям з російськими номерами

Нагадаємо, що 10 вересня в рамках дії санкцій Єврокомісія заборонила росіянам в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях, а також ввезення особистих речей росіян, таких як смартфони, коштовності та ноутбуки.

Крім того, Литва на рік запровадила заборону на перевезення територією країни та з неї товарів подвійного призначення, щоб вони не могли потрапити до Росії та Білорусі.

13 вересня з 10-ї години ранку Естонія заборонила в'їзд у країну автомобілів з номерами Російської Федерації, оскільки це підпадає під дію санкцій. Схожу заборону напередодні ухвалили Литва і Латвія.

15 вересня Фінляндія оголосила заборону ввезення автомобілів з російською реєстрацією. Країна вважає важливим однаково впроваджувати обмеження Євросоюзу для РФ. Власники транспортних засобів на території Фінляндії мають позбутися реєстрації до 16 березня 2024 року. Це стосується всіх автомобілів з номерами РФ.

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на обмеження в'їзду російських авто в ЄС: у відомстві заявили, що росіян нібито дискримінують за національним принципом.