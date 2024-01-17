Єврокомісія відхилила запит Польщі на відновлення тарифних квот на українські продукти

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, пише Business Insider.

Він наголосив, що негативні наслідки імпорту з України тепер нібито стосуються ширшого спектру товарів,а не лише зерна.

"Проблема негативних наслідків імпорту з України все більше помічається країнами Західної Європи і стосується ширшого асортименту продуктів, аніж лише зернових, зокрема: Франція, Австрія, а також Німеччина говорять про загрози ринкам зерна, птиці, м'яких фруктів і цукру. Ці країни кажуть, серед іншого: про необхідність відновлення тарифних квот, дію яких зараз призупинено згідно з правилами ЄС", - сказав Секерський.

Він підтвердив, що Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Також польський міністр розповів, що найближчим часом має намір зустрітися з єврокомісаром торгівлі Валдісом Домбровскісом та запропонувати додати до постанови Єврокомісії захисний механізм щодо можливості застосування регіональних захисних заходів, "якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону".

Водночас Секерський зазначив, що вже помітні перші результати українсько-польських переговорів.

"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", - розповів міністр.