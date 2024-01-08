Польський єврокомісар застеріг ЄК щодо нової кризи через імпорт української агропродукції

Про це пише RMF 24.

Цей лист є позицією Войцеховського щодо проєкту нового регламенту ЄК про продовження режиму торговельних преференцій для України.

RMF FM неофіційно стало відомо про те, що єврокомісар Польщі не підтримає регламент, якщо його пропозиції не врахують.

У листі президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу він закликав до кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці. На його думку, їх імпорт стрімко зростає та загрожує дестабілізації ринку ЄС.

"Продовження торговельних привілеїв для України, передбачених регламентом ЄС, термін дії якого закінчується цього року, без захисних положень та кількісних обмежень загрожує новою кризою надлишку імпортованої сільськогосподарської продукції з України", - вважає Януш Войцеховський.

Він пропонує додати до нової постанови захисні положення, що подібні до тих, які ЄС вже застосувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Також комісар пише, що ЄС "має переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість". У поточній ситуації він звинувачує РФ, яка витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці, блокуючи Чорне море.

Водночас Януш Войцеховський акцентував на своїй пропозиції підтримати український транзит до морських портів ЄС. Звідти українське зерно могли б транспортувати на ринки Африки й Азії.

Що відомо про заборону на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

15 вересня Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.

19 вересня Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

Натомість 20 вересня президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Анджей Дуда висловив жаль з приводу слів українського голови держави Володимира Зеленського про сільськогосподарську продукцію та заборону на українське зерно, яку ввели три країни ЄС.

21 вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції.

2 січня 2024 року міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що країна зберігатиме заборону на ввезення українського зерна, допоки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил.