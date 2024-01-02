Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський в інтерв'ю телеканалу TVP Info.

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не буде узгоджено умов, які його замінять. Я вважаю, що добрим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням водночас транзитних шляхів за межами Польщі", - сказав Секерський.

Також міністр сільського господарства Польщі висловив думку про обмеження на зерно, яке надходить. Він зазначив, що експорт українського зерна має йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський, пише polskieradio24.pl.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - пояснив Чеслав Секерський.

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