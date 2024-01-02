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Головна Економіка Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС

Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС

2 січня, 2024 вiвторок
18:37
Економіка зерно, зернова угода

Допоки на рівні ЄС не буде розроблено нових правил, Польща зберігатиме заборону на ввезення українського зерна

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський в інтерв'ю телеканалу TVP Info.

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не буде узгоджено умов, які його замінять. Я вважаю, що добрим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням водночас транзитних шляхів за межами Польщі", - сказав Секерський.

Також міністр сільського господарства Польщі висловив думку про обмеження на зерно, яке надходить. Він зазначив, що експорт українського зерна має йти іншим шляхом, ніж європейський чи польський, пише polskieradio24.pl.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - пояснив Чеслав Секерський. 

Заборона на імпорт агропродукції з України

  • 2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано з тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалилися ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватися територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
  • 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів. 
  • У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 
  • 5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.
  • Пізніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мають Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. 
  • Згодом у Міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.
  • 13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.
  • Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
  • Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.
  • Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.
  • 18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.
  • Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.
  • 19 вересня Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.
  • Натомість 20 вересня президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.
  • Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".
  • 20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.
  • Також 20 вересня Матеуш Моравецький заявив, що країна більше не передає зброю для України.  
  • Анджей Дуда висловив жаль з приводу слів українського голови держави Володимира Зеленського про сільськогосподарську продукцію та заборону на українське зерно, яку ввели три країни ЄС.
  • 21 вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції.
Світ
Україна
Польща
ЄС
зерно
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