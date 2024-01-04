Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго на сільськогосподарську продукцію України
Польщі надійшов лист від Європейської комісії із вимогою скасувати ембарго на безмитний імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України, зокрема зерна
Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, пише cenyrolnicze.pl.
"Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго", - заявив Секерський.
Водночас він зауважив, що загроза повернення зернової кризи річної давності зростає.
"Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде транзитом лише з нового року", - йдеться в повідомленні.
Заборона на імпорт агропродукції з України
- 2 лютого 2023 року польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські аграрії непокоїлися, що через ввезення українського зерна до Польщі обваляться ціни на їхню продукцію. Вони стверджували, що українське зерно замість транспортуватися територією Польщі лише до портів потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів.
- У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.
- 5 червня Євросоюз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.
- Пізніше тодішній міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. За його словами, такі наміри також мали Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина.
- У міністерстві закордонних справ України відреагували на плани Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця 2023 року: дії 5 країн ЄС назвали неприйнятними.
- 13 вересня парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії прийняв проєкт рішення, у якому йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України.
- Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.
- Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що рішення ЄС не лише допоможе українському експорту та економіці в умовах блокування чорноморських портів, а й сприятиме глобальній продовольчій безпеці. Він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.
- Заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.
- 18 вересня міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес заявив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Євросоюзу на імпорт українського зерна є незаконною.
- Тарас Качка заявив, що Київ подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що вийдуть із "зернової" платформи через цей позов.
- 19 вересня Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.
- 20 вересня президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно та заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.
- Того ж дня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви президента Володимира Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами вигідне РФ.
- Дуда висловив жаль з приводу слів українського голови держави Володимира Зеленського про сільськогосподарську продукцію та заборону на українське зерно, яку ввели три країни ЄС.
- 21 вересня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовилися знайти спільне рішення щодо експорту агропродукції.
- 2 січня Чеслав Секерський заявив, Польща зберігатиме заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС.
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