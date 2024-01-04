Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго на сільськогосподарську продукцію України

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, пише cenyrolnicze.pl.

"Ми отримали лист від Єврокомісії з вимогою скасувати ембарго", - заявив Секерський.

Водночас він зауважив, що загроза повернення зернової кризи річної давності зростає.

"Єврокомісія вимагає від Польщі зняти ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, а аграрії хвилюються, чи справді українське зерно буде транзитом лише з нового року", - йдеться в повідомленні.

Заборона на імпорт агропродукції з України