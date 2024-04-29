Фінляндія запропонувала прикордонній службі ЄС продовжити нагляд за сухопутним кордоном з РФ

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що країна вже запропонувала Frontex продовжити офіційну допомогу до кінця жовтня.

"Ми запропонували Frontex, щоб їхні прикордонники до кінця жовтня допомагали нам у моніторингу східного кордону. Frontex ще не відповів на наш запит, але ми вважаємо дуже ймовірним, що підтримка продовжуватиметься", - сказав заступник начальника відділу, полковник Марко Саарекс з департаменту прикордонної служби Міністерства внутрішніх справ.

У період з листопада по грудень Frontex направив близько 50 прикордонників та інших співробітників до Фінляндії, щоб допомогти контролювати східний кордон після того, як туди почали масово прибувати шукачі притулку з Росії.

У січні прикордонна служба домовилася з Frontex про продовження підтримки східного кордону до літа. Протягом зими та весни 20 прикордонників Frontex з різних країн ЄС моніторили сухопутний кордон східної частини розмежування.

"Якщо ситуація на східному кордоні загостриться, ми отримаємо додатковий персонал від Frontex у разі потреби. Ситуація диктує потребу, але кількість додаткового персоналу може становити 100-200 прикордонників", - додав Саарекс.