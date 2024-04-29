Фінляндія запропонувала прикордонній службі ЄС продовжити нагляд за сухопутним кордоном з РФ
Фінляндія очікує, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex продовжить нагляд за сухопутним кордоном із Росією до осені
Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що країна вже запропонувала Frontex продовжити офіційну допомогу до кінця жовтня.
"Ми запропонували Frontex, щоб їхні прикордонники до кінця жовтня допомагали нам у моніторингу східного кордону. Frontex ще не відповів на наш запит, але ми вважаємо дуже ймовірним, що підтримка продовжуватиметься", - сказав заступник начальника відділу, полковник Марко Саарекс з департаменту прикордонної служби Міністерства внутрішніх справ.
У період з листопада по грудень Frontex направив близько 50 прикордонників та інших співробітників до Фінляндії, щоб допомогти контролювати східний кордон після того, як туди почали масово прибувати шукачі притулку з Росії.
У січні прикордонна служба домовилася з Frontex про продовження підтримки східного кордону до літа. Протягом зими та весни 20 прикордонників Frontex з різних країн ЄС моніторили сухопутний кордон східної частини розмежування.
"Якщо ситуація на східному кордоні загостриться, ми отримаємо додатковий персонал від Frontex у разі потреби. Ситуація диктує потребу, але кількість додаткового персоналу може становити 100-200 прикордонників", - додав Саарекс.
- 6 квітня повідомлялось, що влада Фінляндії вирішила тимчасово закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюють тим, що це намір захистити шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії.
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