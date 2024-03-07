Франція та Молдова готують пакт про оборонну співпрацю
Кишинів та Париж підпишуть угоду про оборонну співпрацю в рамках зусиль Заходу щодо зміцнення можливостей Молдови на тлі посилення дестабілізації з боку РФ
Про це повідомляє Reuters.
Угоду буде підписано під час візиту президентки Молдови Маї Санду до Франції, який відбудеться 7 березня.
У вересні країни досягли початкової домовленості щодо навчання військових, регулярного оборонного діалогу та обміну розвідданими, йдеться у повідомленні.
Молдова має невеликий оборонний бюджет і давно перебуває у напружених відносинах з Москвою, які ще більше погіршилися після того, як Кишинів підтримав Україну.
Париж підтримає зусилля Кишинева, щоб побачити, як розвинути свій військовий потенціал, включаючи можливу закупівлю засобів ППО. Молдова придбала радар GM200 виробництва Thales, який допоможе покращити спостереження повітряних цілей.
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що проведе огляд засобів ППО Молдови, щоб "зміцнити безпеку її неба". Крім того, західні країни планують провести конференцію для обговорення покращення підтримки України та Молдови.
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- 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
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