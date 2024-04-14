Франція закликала своїх громадян виїхати з Ірану
У неділю, 14 квітня, міністерство закордонних справ Франції порадило своїм громадянам виїхати з Ірану через побоювання ескалації конфлікту
Про це йдеться на сайті відомства.
"Посольство Франції рекомендує французьким громадянам, які проживають в Ірані, і які мають таку можливість, тимчасово покинути країну, залежно від відновлення міжнародного повітряного сполучення", - йдеться у повідомлення.
Читайте також: Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
Зокрема, громадянам Франції порадили бути максимально обережними під час подорожей, уникати будь-яких зібрань у країні та бути поінформованими про ситуацію.
"Громадянам Франції також рекомендується уникати поїздок до Ірану, Лівану, Ізраїлю та Палестинських територій", - додали у відомстві.
- Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!.
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
- Міністерства закордонних справ Росії та Білорусі не висловили засудження іранського нападу на Ізраїль попри те, що атаку засудили низка європейських лідерів, зокрема й МЗС України.
- Згодом експрезидент Трамп розкритикував президента Байдена через нещодавню атаку Ірану на Ізраїль, стверджуючи, що цього б не сталося, якби він все ще перебував в Овальному кабінеті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе