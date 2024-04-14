Франція закликала своїх громадян виїхати з Ірану

Про це йдеться на сайті відомства.

"Посольство Франції рекомендує французьким громадянам, які проживають в Ірані, і які мають таку можливість, тимчасово покинути країну, залежно від відновлення міжнародного повітряного сполучення", - йдеться у повідомлення.

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Зокрема, громадянам Франції порадили бути максимально обережними під час подорожей, уникати будь-яких зібрань у країні та бути поінформованими про ситуацію.

"Громадянам Франції також рекомендується уникати поїздок до Ірану, Лівану, Ізраїлю та Палестинських територій", - додали у відомстві.