Французи руйнують "червоні лінії" Путіна, - аналітик Націнституту стратегічних досліджень
Заява президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення іноземних військ в Україну певною мірою свідчить про розмивання "червоних ліній" з приводу того, що НАТО не повинно втягуватись у бойові дії на території України
Таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в етері телеканалу "Еспресо".
"Можливо у Франції є відповідне політичне міркування. Важливим є промисловий елемент стосовно того, що на відміну від американських ракет, французькі ракети можна використовувати по цілях в РФ, принаймні проти законних цілей, таких як іранські ракети. Це політичне лідерство. Це найбільше на сьогодні розмиття "червоних ліній", які Путін створив у лютому 2022 року. Французи, у політичному відношенні, це просто колосальне розмиття, навіть руйнація цих "червоних ліній", це дуже важливо", - зазначив він.
Розмови про війська НАТО в Україні - фактично початок практичних переговорів, умов членства України в НАТО, каже Їжак.
"Франція взяла політичне лідерство, щоб згуртувати Європу для певних цілей. Франція хотіла б об'єднати європейські ресурси у своєму баченні. Те, що було сказано Макроном - природно. Однозначно, йдеться не про те, щоб війська НАТО воювали замість наших військ. Це не про заміну закону про мобілізацію і всього що з ним пов'язано. Скоріш за все, це про ті угоди, які зараз Україна укладає з Європою про автоматичну реакцію наших партнерів, у разі небезпеки для України", - зазначив він.
За його словами, йдеться про такі форми присутності, які зроблять реакції з боку країн НАТО автоматичними.
"Це не тільки військова присутність, а й промислова, фінансова та політична. Водночас військова присутність може бути різною: спецназ, консультанти, радники, екіпажі, які обслуговують техніку, інженерні підрозділи. Мало того, що це можливо, це вже є. Зараз питання в тому, які країни готові збільшити таку присутність і брати на себе додаткові зобов'язання, щодо автоматичної реакції у разі небезпеки, загрози для України", - додав аналітик Націнституту стратегічних досліджень.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.
- Після завершення конференції президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а у Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.99 Купівля 37.99Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе