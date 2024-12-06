Головного редактора "Sputnik Латвія" засудили до двох років за ґратами

Про це повідомляє Delfi.

Роженцов підписав з російським медіахолдингом декілька договорів про надання послуг, аби отримувати винагороду за виконання робочих обовʼязків, повʼязаних із інформаційними ресурсами - таким чином головний редактор намагався обійти санкції ЄС.

Згідно з підписаними документами, громадянин Латвії готував матеріали на економічну, соціальну й культурну проблематики, пов'язані з латвійськими іммігрантами та їхніми нащадками в РФ. Також Роженцов мав надавати послуги, що стосуються інтерактивної діяльності, підбором та розміщенням текстових та мультимедійних матеріалів на сайтах замовника.

Роженцов із жовтня 2016 року по грудень 2019 року виконував обовʼязкии головного редактора "Sputnik Латвія" - платформи, яка є філіалом "Росія сьогодні". Він надавав послуги з підготовки публікацій, добору матеріалів і розміщення їх на сайтах Sputnik.

"Таким чином, у зазначений період Роженцов надавав "Росія сьогодні" послуги з виробництва інформаційного контенту та забезпечував медіахолдинг, генеральним директором якого є Дмитро Кисельов, що перебуває під санкціями, можливість реалізації цілей агентства щодо зміцнення національних інтересів Росії в інформаційному просторі, видання ЗМІ та створення інтернет-порталів", - пояснюють у матеріалі.

Акцентується, що робота Роженцова розглядається економічним ресурсом, відповідно до регламенту ЄС, адже його діяльність застосовувалася для медіахолдингу "Росія сьогодні" - зокрема для створення пропагандистського контенту.

У латвійській прокуратурі підкреслюють: головний редактор надавав Кисельову економічний ресурс і порушив європейські санкції з корисливих мотивів.

Зазначено, що Роженцов написав заяву про відмову від участі в судовому процесі, тому при оголошенні вироку суд змінив повідомлення про зміну місця проживання на взяття під варту як запобіжний захід. Фігуранта оголосять у розшук, якщо правоохоронці не зможуть доставити його до вʼязниці. Нараз місцезнаходження Роженцова невідоме.

Водночас вирок ще можна оскаржити в Ризькому окружному суді.