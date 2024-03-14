Губернатор Білгородської області перевірив, чи є бої в селі Козинка на кордоні з Україною

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Запис було зроблено в салоні автомобіля.

"Багато зараз різної інформації на російських, на українських пабліках надходить щодо тієї ситуації, яка відбувається у Грайворонському окрузі і саме у Козинці. Їду зараз туди. Вже мої заступники, мої помічники перебувають разом із (головою адміністрації Грайворонського округу) Геннадієм Івановичем Бондарєвим. Тому постараюся побачити все на власні очі», - заявив Гладков.

Медуза із посиланням на російських "воєнкорів" написала, що в районі Козинки нібито намагалися прорвати російсько-український кордон.

"Стверджується, що там висадився вертолітний десант і йдуть важкі бої. Жодних відеозаписів, які підтверджують ці заяви, немає. Що насправді відбувається у селі, невідомо", - йдеться у повідомленні.

Згодом Гладков вийшов на зв'язок і заявив, що "на території регіону українських військ немає".

"Бій йде за його межами", - написав губернатор.