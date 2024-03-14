Губернатор Білгородської області перевірив, чи є бої в селі Козинка на кордоні з Україною
Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що був у Грайворонському міськкому окрузі, де, згідно з заявами російських воєнкорів, точилися бої у селі Козинка
Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.
Запис було зроблено в салоні автомобіля.
"Багато зараз різної інформації на російських, на українських пабліках надходить щодо тієї ситуації, яка відбувається у Грайворонському окрузі і саме у Козинці. Їду зараз туди. Вже мої заступники, мої помічники перебувають разом із (головою адміністрації Грайворонського округу) Геннадієм Івановичем Бондарєвим. Тому постараюся побачити все на власні очі», - заявив Гладков.
Медуза із посиланням на російських "воєнкорів" написала, що в районі Козинки нібито намагалися прорвати російсько-український кордон.
"Стверджується, що там висадився вертолітний десант і йдуть важкі бої. Жодних відеозаписів, які підтверджують ці заяви, немає. Що насправді відбувається у селі, невідомо", - йдеться у повідомленні.
Згодом Гладков вийшов на зв'язок і заявив, що "на території регіону українських військ немає".
"Бій йде за його межами", - написав губернатор.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
- 14 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курщини та Білгородщини із закликом оголосити евакуацію мирних жителів.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російська влада не дозволяє евакуюватись жителям Білгородської та Курської областей та використовує їх як "живий щит"
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