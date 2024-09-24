"Хезболла" атакувала підприємство з виробництва вибухівки та аеропорт в Ізраїлі: США заявили, що проти операції ЦАХАЛу в Лівані

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Хезболла" заявила, що атаку було здійснено ракетами серії "Фаді".

За інформацією угруповання, близько 4-ї ранку (03:00 за Києвом) було здійснено три атаки на завод із виробництва вибухових речовин та аеропорт "Мегіддо", який в основному використовується в цивільних цілях.

Відповідь Ізраїлю

У відповідь на атаку Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по позиціях "Хезболли" в Лівані.

За інформацією ЦАХАЛу, ізраїльські військові знищили пускові установки, які були задіяні в обстрілі району Афули на півночі Ізраїлю.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в кількох районах на півдні Лівану, а вторинні вибухи свідчать про те, що в будівлях зберігалася зброя.

Через ракетний обстріл "Хезболли" скасовано навчання в школах на півночі Ізраїлю

Командування Армії оборони Ізраїлю змінило інструкції для низки населених пунктів на півночі країни. Так, у зв'язку з бойовими діями на північному кордоні та ракетними обстрілами Ізраїлю з боку "Хезболли" навчання в школах у цих містах сьогодні не розпочнеться.

Згідно з повідомленням, тимчасово скасовано навчання в районах Мегідо, Йокнеам-Іліт, Даліят аль-Кармель та Ісфія, а також у населених пунктах на північ від Хайфи.

Авіакомпанії скасовують рейси

У вівторок, 24 вересня, авіакомпанії Wizz Air, British Airways та Azerbaijan Airlines скасували рейси до та з аеропорту імені Бен-Ґуріона на тлі загострення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою".

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті аеропорту Бен-Ґуріона, всі три авіакомпанії сьогодні більше не здійснюють рейси до Ізраїлю та з нього.

Багато авіакомпаній також скасували рейси до і з Бейрута - столиці Лівану.

США пропонують план пом'якшення кризи

Натомість Сполучені Штати запропонували "конкретні" ідеї для пом'якшення кризи в Лівані. Американський чиновник заявив, що США прагнуть запобігти подальшій ескалації конфлікту та знайти шлях до деескалації.

Згідно з повідомленням, Вашингтон виступає проти можливого наземного вторгнення Ізраїлю в Ліван, вважаючи, що такий крок лише посилить напруженість у регіоні.

"У нас є кілька конкретних ідей, які ми будемо обговорювати з союзниками і партнерами на цьому тижні, щоб спробувати з'ясувати, як діяти далі", - заявив високопоставлений американський чиновник.

За його словами, США хочуть знайти "вихід із ситуації, який, перш за все, запобігатиме подальшій ескалації бойових дій".

Він висловив сподівання, що пропозиції США "знизять напруженість і дозволять перейти до дипломатичного процесу, який забезпечить громадам по обидва боки кордону - по обидва боки від "блакитної лінії" - безпечне повернення додому в найближчому майбутньому".

Крім того, співрозмовник видання зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен та інші американські високопосадовці обговорюватимуть ці ідеї під час своїх зустрічей на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми очевидно не віримо, що наземне вторгнення в Ліван сприятиме зниженню напруженості в регіоні, запобіганню ескалації насильства, і саме тому ми так зосереджені на тому, щоб використати цей тиждень для вивчення цих ідей і подивитися, чи зможемо ми розвинути цей сценарій", - підсумував він.