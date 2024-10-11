"Християнський обов'язок": Сікорський заявив, що Польща "не відступить" у питанні Волинської трагедії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про непохитну позицію своєї країни щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, категорично відкидаючи будь-які спроби політизувати це питання
Про це повідомляє TVN24.
Сікорський підкреслив, що мова йде не про політичні торги, а про моральний та гуманітарний обов'язок гідно вшанувати пам'ять жертв.
"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, а це просто християнський обов'язок, який свідчить про нас", - наголосив дипломат.
Сікорський нагадав про неодноразові звернення до українського керівництва з проханням погодитись на ексгумацію. Він наголосив, що Польща не бажає жодних угод чи компромісів на цю тему, порівнюючи ситуацію з похованням німецьких солдатів на території України та з питанням ексгумації жертв у Єдвабному.
"Ми не торгувалися з німцями щодо поховання їхніх солдатів у Польщі чи з єврейською стороною, яка, навпаки, хотіла, щоб жертви злочину в Єдвабному не були ексгумовані", - підкреслив очільник польського зовнішньополітичного відомства.
Він також нагадав, що на території України ексгумовані та перезахоронені десятки тисяч німецьких солдатів Вермахту, і польські громадяни, що загинули під час Волинської трагедії, заслуговують на таку ж повагу.
"Польща вимагає від України лише того, що Україна дозволила Німеччині", - підсумував Сікорський.
- Наприкінці вересня у МЗС Польщі заявили, що Варшава в першому переговорному розділі про членство України в ЄС планує порушити тему Волинської трагедії у відносинах з Києвом, зокрема, щодо проведення ексгумацій польських жертв.
- 1 жовтня голова МЗС Андрій Сибіга висловив готовність України обговорювати з Польщею питання Волинської трагедії.
- 2 жовтня голова УІНП Антон Дробович заявив, що Український інститут національної памʼяті має намір включити роботи щодо пошуку та ексгумації останків жертв Волинської трагедії до плану заходів на 2025 рік.
- 4 жовтня Дробович заявив, що УІНП не отримував офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.
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