"Християнський обов'язок": Сікорський заявив, що Польща "не відступить" у питанні Волинської трагедії

Про це повідомляє TVN24.

Сікорський підкреслив, що мова йде не про політичні торги, а про моральний та гуманітарний обов'язок гідно вшанувати пам'ять жертв.

"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, а це просто християнський обов'язок, який свідчить про нас", - наголосив дипломат.

Сікорський нагадав про неодноразові звернення до українського керівництва з проханням погодитись на ексгумацію. Він наголосив, що Польща не бажає жодних угод чи компромісів на цю тему, порівнюючи ситуацію з похованням німецьких солдатів на території України та з питанням ексгумації жертв у Єдвабному.

"Ми не торгувалися з німцями щодо поховання їхніх солдатів у Польщі чи з єврейською стороною, яка, навпаки, хотіла, щоб жертви злочину в Єдвабному не були ексгумовані", - підкреслив очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Він також нагадав, що на території України ексгумовані та перезахоронені десятки тисяч німецьких солдатів Вермахту, і польські громадяни, що загинули під час Волинської трагедії, заслуговують на таку ж повагу.

"Польща вимагає від України лише того, що Україна дозволила Німеччині", - підсумував Сікорський.