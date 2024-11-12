Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ

Про це інформує державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Корейською Народно-Демократичною Республікою та Російською Федерацією, який був укладений у Пхеньяні 19 червня 2024 року, був ратифікований указом верховного керівника КНДР", - йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин підписав указ 11 листопада 2024 року. Договір між КНДР та РФ набуде чинності з дня, коли обидві сторони обміняються ратифікаційними грамотами.

Що передувало

У червні цього року Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Тоді країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.

14 жовтня Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР. Вже 24 жовтня нижня палата російського парламенту, державна дума, проголосувала за ратифікацію договору.

Згодом 6 листопада верхня палата парламенту Росії - рада федерації одноголосно схвалила ратифікацію, а Путін підписав закон.