Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ

Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
05:54
Світ Кім Чен Ин

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо стратегічного партнерства з Росією

Зміст

Про це інформує державне інформагентство Північної Кореї KCNA. 

"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Корейською Народно-Демократичною Республікою та Російською Федерацією, який був укладений у Пхеньяні 19 червня 2024 року, був ратифікований указом верховного керівника КНДР", - йдеться у повідомленні. 

Кім Чен Ин підписав указ 11 листопада 2024 року. Договір між КНДР та РФ набуде чинності з дня, коли обидві сторони обміняються ратифікаційними грамотами. 

Що передувало

У червні цього року Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Тоді країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.

14 жовтня Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.  Вже 24 жовтня нижня палата російського парламенту, державна дума, проголосувала за ратифікацію договору.

Згодом 6 листопада верхня палата парламенту Росії - рада федерації одноголосно схвалила ратифікацію, а Путін підписав закон. 

Теги:
Новини
Росія
КНДР
Кім Чен Ин
Читайте також:
Погода, осінь
Автор Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
путін
Автор Віталій Бесараб
9 листопада, 2024 субота
Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Юрій Мартинович
10 листопада, 2024 неділя
Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 44.07
    Продаж 44.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
05:10
Марк Рубіо
Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT
04:19
Оновлено
шахед
Російська армія запустила по Україні БПЛА та ракети: на Київщині працювала ППО
03:46
вогонь, полум'я, пожежа
У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
03:30
Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
03:04
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE
02:24
Молдова
Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
02:02
біткоїн
Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом
01:28
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц заявив, що висуне Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus
00:59
Оновлено
ЗСУ
З початку доби 11 листопада на фронті сталося 185 боєзіткнень: на Курахівському напрямку окупанти атакують найактивніше
00:44
КНДР, Північна Корея
Біженці з КНДР надали Україні листівки та аудіо з інструкцією для північнокорейських військових у РФ, як дезертувати
00:07
Фінляндія
Зруйнує міжнародний порядок: очільниця МЗС Фінляндії виступила проти примусу України до нейтралітету
2024, понедiлок
11 листопада
23:24
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є загибла та поранені
23:16
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила ракетами по двох районах Харкова: пошкоджено трубопровід комунального підприємства
22:49
Оновлено
Зеленський зустрівся з Боррелем у Києві: про що говорили
22:17
"Стіни з насінням, що проросте": Україна презентувала павільйон на кліматичній конференції ООН
22:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не вдасться радикально змінити Америку, - політолог Мотиль
22:02
Дональд Трамп та Ілон Маск
Маск відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації Трампа, - ABC
21:37
Анджей Дуда
Дуда зідзвонився з Трампом і домовився з ним про зустріч
21:12
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Зеленський обговорив із міністром оборони Естонії новий пакет військової допомоги
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ готується до масового використання накопичених крилатих ракет. Колонка Сергія Згурця
20:17
Зеленський переглядає кандидатів на заміну посла України у США Маркарової, - WP
20:00
OPINION
Щось спокійне, але не заспокійливе
19:58
Дональд Трамп
Трамп оголосив про перше призначення після перемоги в президентських виборах
19:57
Володимир Зеленський
Сили оборони України стримують на Курщині 50-тисячне військо РФ: Зеленський закликав партнерів надати далекобійну зброю
19:56
Ексклюзив
ЄС Україна
Розмежування юридичної освіти та підготовки правоохоронців: адвокат Ткаченко про звіт Єврокомісії для України
19:47
Акція Порожні стільці на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців
День порожніх стільців: у Києві проведуть акцію на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців
19:40
Оновлено
Жозеп Боррель
ЄС поставив Україні понад 980 тис. снарядів із мільйона обіцяних, – Боррель
19:30
Оновлено
Кір Стармер
Макрон і Стармер обговорили, "як Україну до зими поставити в найсильнішу з можливих позицію"
19:07
Окуляри реальної реальності
На кліматичній конференції ООН презентували 3D-окуляри, через які можна побачити наслідки екологічних злочинів РФ в Україні
19:06
ЗСУ
У Силах оборони попередили, що РФ може розпочати штурми на півдні Запорізької області протягом кількох днів
18:34
Оновлено
Нікополь. Обстріл
Армія РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих
18:24
Резерв+
За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок
18:21
Наслідки обстрілу
Російський БПЛА атакував автівку на Запоріжжі, постраждали двоє людей
18:18
Ексклюзив
SCALP EG
Франція не буде відмовлятися від системної підтримки України: Defense Express про передачу ракет Scalp
18:06
Російська армія вдруге за день вдарила по Краматорській громаді: поранено підлітка
18:05
OPINION
блог Сергій Таран
"Це патова війна, і вона повинна бути завершена"
17:58
Оновлено
Росіяни розстріляли двох українських полонених
Росіяни розстріляли двох українських полонених на Курщині: Офіс генпрокурора почав розслідування
17:52
Петер Стано
Євросоюз не відправлятиме своїх військових в Україну з будь-яким мандатом, - речник ЄС
17:45
ВАКС
ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку
17:40
На Кіровоградщині затримали підлітків, які намагалися спалити гелікоптер ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV