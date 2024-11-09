Путін підписав закон про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з КНДР

Про це пише ТАСС.

"Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР", - йдеться в повідомленні.

В межах договору про стратегічне партнерство Москви та Пхеньяна передбачена співпраця у сферах боротьби з тероризмом, туризму, охорони здоров'я, освіти, сільського господарства та спільних військових навчань.

Зазначимо, що одним з основних положень є зобов'язання росіян та північнокорейців негайного надання військової та іншої допомоги, якщо на якусь країну нападуть або вона опиниться в стані війни.

Що передувало

У червні цього року Путін прибув у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Тоді країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.

14 жовтня Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР. Вже 24 жовтня нижня палата російського парламенту, державна дума, проголосувала за ратифікацію договору.

Згодом 6 листопада верхня палата парламенту Росії - рада федерації одноголосно схвалила ратифікацію.