Китай готує Росію до своїх наступних війн, - експерт-міжнародник Харитонов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія інтегрується й у систему китайського ВПК, і у політику Китаю. Останні призначення у Кремлі показують, наскільки Сі Цзіньпін керує процесом, тому що Бєлоусов (міністр оборони РФ – ред.) напряму пов'язаний з Китаєм, а до цього призначення відповідав за китайські інвестиції. Тут важливо розуміти, що Китай готує Росію до своїх наступних війн, це виходить за межі російської війни в Україні. Є зараз інформація від національної розвідки США, що Росія планує брати участь у війні за Тайвань на боці Китаю, блокувати протоки. Так само росіяни готуються до війни з Японією, також планують брати участь в операції разом з Північною Кореєю. А все це модерує, оркеструє і спонсорує Китай", - прокоментував експерт-міжнародник.

За його словами, інше питання - що буде з російською війною в Україні, коли Китай буде готовий розпочати велику війну спочатку в Індо-Пацифіці, а потім переросте на всю планету.

"Нині пріоритетом Сі, як старого божевільного автократа, є зовнішня експансія, підтримка війн. Це важливо розуміти. Японські аналітичні центри наголошують, що треба правильно розуміти КНР, бо це непритомна, скажена держава. Щодо входу людства у воєнну фазу, то все до цього йде. Є багато напрямків для великого зіткнення, а це і Тайвань, і Південнокитайське море, і Філіппіни, і, звісно, Арктика, яка активно освоюється китайцями", - зауважив Артур Харитонов.