Конфлікт на Близькому Сході розширюється, - Центр близькосхідних досліджень

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нещодавні повітряні удари США по проксі іранських угрупованнях на Близькому Сході пов'язані з убивством американських військових на військовій базі в Йорданії. Відповідальність за ці вбивства взяло на себе шиїтське угруповання, яке діє під контролем та прямим керівництвом Корпусу вартових ісламської революції. Американці після певної підготовки почали завдавати ударів як по цьому угрупованню, так і по інших, які афілійовані з Корпусом вартових ісламської революції та діють на території Сирії та Іраку", - прокоментував директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, США будуть продовжувати такі удари, головне завдання – завдати максимальної шкоди цим організаціям, знищити їхні склади з озброєнням та логістику.

"Такими діями США показують готовність до жорстких дій, демонструючи Ірану, що спроби завдати шкоди американцям будуть серйозно каратися. Те саме відбувається у Червоному морі, де американці продовжують завдавати удари по складах зі зброєю, підземних бункерах хуситів, які також афілійовані з Корпусом вартових ісламської революції. Тобто ми бачимо розширення цього конфлікту вже на інші регіони Близького Сходу, однак, чесно кажучи, там конфлікти ніколи не вщухали", - зауважив Ігор Семиволос.

Що відомо про атаку на базу в Йорданії

У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.

Пізніше Bloomberg писав, що внаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту.

Міністерство оборони США назвало імена та звання трьох загиблих військових і повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА на базу в Йорданії.

30 січня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився розробити заходи у відповідь на атаку проіранських угруповань на американську військову базу в Йорданії. Серед можливих варіантів – удари по іранських військових в Іраку або Сирії. Тим часом Іран закликав Штати до дипломатії.

Відповідь США на атаку безпілотником по американській військовій базі Tower 22 у Йорданії, внаслідок якої загинули троє військовослужбовців США, включатиме цілі не лише в Ірані.

Після удару по базі США в Йорданії лідери Ірану відчули, що перетнули межу, тому надсилають більше примирливих сигналів США для уникнення прямої війни, але готуються до відповіді на можливий удар.