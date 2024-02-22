Літак Лаврова відмовились заправляти у Бразилії: він полетить на зустріч з президентом да Сілвою "попуткою"

Про це пише "Німецька хвиля", з посиланням на портал Aero Telegraph.

Очільнику МЗС РФ, який був присутнім на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, не вдалося відразу вилетіти звідти до столиці на зустріч із президентом Бразилії Лула да Сілвою.

Причина – в урядового Іл-96, на якому літає Лавров, закінчується паливо, а бразильський оператор відмовився заправляти судно через небезпеку потрапити під вторинні санкції США.

За даними ЗМІ, бразильська сторона в результаті запропонувала Лаврову летіти на зустріч з так Сілвою як "попутник" на літаку голови МЗС Бразилії Мауро Вієйри. Передбачається, що це дозволить Лаврову приїхати вчасно на зустріч, а російський літак забере його згодом після дозаправки в іншому місці.