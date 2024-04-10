МАГАТЕ проведе позачергове засідання стосовно безпеки на окупованій ЗАЕС

Про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"У четвер, 11 квітня, відбудеться позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ за ініціативи України з метою обговорення ситуації з фізичною та ядерною безпекою на окупованій Росією Запорізькій АЕС", – повідомили в представництві.

За словами співрозмовника, головне питання до обговорення – атаки безпілотників, що відбулися 7 та 9 квітня на території ЗАЕС.

Інформація про засідання Ради керуючих у четвер міститься також на сайті МАГАТЕ. Водночас там не повідомляється тема засідання. Зазначається лише, що з проханням його скликати виступили окремо Україна, а також Росія. Зустріч буде закритою для преси.

Нагадаємо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 рр.