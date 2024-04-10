МАГАТЕ проведе позачергове засідання стосовно безпеки на окупованій ЗАЕС
Рада керуючих МАГАТЕ 11 квітня проведе ініційоване Україною позачергове засідання для розгляду ситуації з безпекою на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС
Про це Укрінформу повідомили в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.
"У четвер, 11 квітня, відбудеться позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ за ініціативи України з метою обговорення ситуації з фізичною та ядерною безпекою на окупованій Росією Запорізькій АЕС", – повідомили в представництві.
За словами співрозмовника, головне питання до обговорення – атаки безпілотників, що відбулися 7 та 9 квітня на території ЗАЕС.
Інформація про засідання Ради керуючих у четвер міститься також на сайті МАГАТЕ. Водночас там не повідомляється тема засідання. Зазначається лише, що з проханням його скликати виступили окремо Україна, а також Росія. Зустріч буде закритою для преси.
Нагадаємо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 рр.
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7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". Високий представник ЄС Жозеп Боррель 9 квітня заявив, що окупаційні війська повинні залишити станцію.
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