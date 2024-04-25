Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg
Президент Франції Емманюель Макрон почав переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про пошук нового кандидата на посаду голови Європейської комісії, яку нині обіймає Урсула фон дер Ляєн
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними видання, Макрон обговорював зокрема з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні можливе призначення технократичного очільника Єврокомісії – наприклад колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі.
Дії французького президента накладаються на невдоволення фон дер Ляєн у європейських столицях через те, що вона надмірно політизувала посаду голови виконавчого органу ЄС – зокрема своєю беззастережною підтримкою Ізраїлю.
Водночас додають співрозмовники Bloomberg, наразі неможливо оцінити серйозність дискусій Макрона – вони можуть бути лише тиском на фон дер Ляєн із тим, аби отримати від неї поступки в майбутньому.
Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явним фаворитом на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – блоку, який, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті на виборах у червні, а отже, матиме право номінувати кандидата на одну з ключових посад у ЄС.
Також малоймовірно, що Німеччина підтримає план Макрона, який усуне представника їхньої країни з найвищої інституційної посади в Єврокомісії, додає Bloomberg.
- Про намір знову балотуватися на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила 19 лютого.
- 7 березня повідомлялось, що фон дер Ляєн знову висунули кандидаткою на цю посаду, тож її можуть переобрати на другий термін.
- Президентка Єврокомісії та кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на наступних виборах Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч друзям Путіна.
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