 Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними видання, Макрон обговорював зокрема з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні можливе призначення технократичного очільника Єврокомісії – наприклад колишнього президента Європейського центрального банку Маріо Драгі.

Дії французького президента накладаються на невдоволення фон дер Ляєн у європейських столицях через те, що вона надмірно політизувала посаду голови виконавчого органу ЄС – зокрема своєю беззастережною підтримкою Ізраїлю.

Водночас додають співрозмовники Bloomberg, наразі неможливо оцінити серйозність дискусій Макрона – вони можуть бути лише тиском на фон дер Ляєн із тим, аби отримати від неї поступки в майбутньому.

Наразі чинна голова Єврокомісії залишається явним фаворитом на цю посаду, оскільки є головним кандидатом від Європейської народної партії – блоку, який, за прогнозами, отримає більшість мандатів у Європарламенті на виборах у червні, а отже, матиме право номінувати кандидата на одну з ключових посад у ЄС.

Також малоймовірно, що Німеччина підтримає план Макрона, який усуне представника їхньої країни з найвищої інституційної посади в Єврокомісії, додає Bloomberg.