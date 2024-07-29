McDonald's заявив про падіння глобальних продажів: люди почали частіше їсти вдома
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 29 липня заявила про падіння продажів у всьому світі. Це перше падіння за 13 кварталів
Про це пише Reuters.
"Постійна інфляція змусила споживачів з низькими доходами переходити на більш доступні варіанти харчування вдома", - зазначає агентство.
Так, продажі McDonald's за межами США скоротилися на 1,1% у другому кварталі. Найбільше впали продажі McDonald's у Франції, на Близькому Сході та в Китаї.
У червні McDonald's запустив угоду про харчування в розмірі 5 доларів у більшості своїх закладів у США. Цю пропозицію було продовжено до серпня, щоб повернути клієнтів, які скоротили часті поїздки в ресторани.
"Найбільший удар для McDonald's полягає в тому, що споживачі з низьким рівнем доходу справді скоротили відвідування, і це з лишком компенсує типове падіння торгівлі, яке зазвичай спостерігається в McD у важкі економічні часи", — сказав аналітик Edward Jones Браян Ярбро.
McDonalds в Україні
З початком повномасштабного вторгнення РФ McDonald’s закрив усі свої ресторани в Україні.
19 червня 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні. У компанії казали, що відкриють ресторани тоді, коли будуть упевнені в безпеці співробітників і відвідувачів.
І вже у вересні 2022 року McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.
З 25 жовтня мережа ресторанів відновила роботу в Тернополі й Борисполі. 18 жовтня McDonald's - у Львові, у листопаді відкрилися ще два заклади. Також ресторани поновили роботу того ж місяця у Хмельницькому і Черкасах.
З 1 червня 2023 року поновив роботу заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Кривому Розі Дніпропетровської області, у грудні того ж року – у Стоянці Бучанського району на Київщині. Він став сотим рестораном мережі в Україні.
Наприкінці червня 2024 року McDonald's відкрив перший свій заклад у Чернівцях.
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