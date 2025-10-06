Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
У понеділок, 6 жовтня, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висміяв президента Франції Емманюеля Макрона через відставку уряду Себастьяна Лекорню
Про це Медведєв написав у соцмережі Х.
"Рекорд. Уряд Франції протримався 14 годин. Бо у Франції немає президента. Тільки блискучий адвокат Києва, приятель Німеччини та Британії, балакучий арбітр Африки. Але Макрону байдуже до Франції. Навіть коні наших козаків, що в'їхали до Парижа в 1814 році, виконали б його роботу краще", - написав експрезидент Росії.
Себастьян Лекорню подав у відставку через 27 днів після призначення прем'єр-міністром Франції, а сформований ним уряд пропрацював лише 14 годин. Це є антирекордом для Франції.
- 6 жовтня Емманюель Макрон доручив Себастьяну Лекорню провести завершальні переговори з партіями, щоб знайти шлях до стабілізації ситуації в країні.
