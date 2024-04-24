"Менше говорити і більше готуватися": президент Фінляндії про найкращий спосіб уникнення війни

Про це повідомляє Euractiv.

Стубб вважає, що Швеція і Фінляндія, два нові члени НАТО, мають відігравати важливу роль у зменшенні риторики війни, водночас готуючись до неї.

"Найкращий спосіб уникнути війни - це менше говорити і більше готуватися", - сказав він.

Президент Фінляндії наголосив, що нинішня риторика Заходу останнім часом стала досить агресивною, а це може порушити почуття безпеки і віри в майбутнє у молодих поколінь.

Стубб вказав, що Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру і тому вони хочуть мати сильну армію та вступили до НАТО. Таким чином дві країни тепер матимуть ключову роль в обороні НАТО в Балтійському морі, Арктиці та на кордоні з Росією.