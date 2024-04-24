"Менше говорити і більше готуватися": президент Фінляндії про найкращий спосіб уникнення війни
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що, на його думку, найкращий спосіб уникнути війни - це менше говорити і більше готуватися
Про це повідомляє Euractiv.
Стубб вважає, що Швеція і Фінляндія, два нові члени НАТО, мають відігравати важливу роль у зменшенні риторики війни, водночас готуючись до неї.
"Найкращий спосіб уникнути війни - це менше говорити і більше готуватися", - сказав він.
Президент Фінляндії наголосив, що нинішня риторика Заходу останнім часом стала досить агресивною, а це може порушити почуття безпеки і віри в майбутнє у молодих поколінь.
Стубб вказав, що Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру і тому вони хочуть мати сильну армію та вступили до НАТО. Таким чином дві країни тепер матимуть ключову роль в обороні НАТО в Балтійському морі, Арктиці та на кордоні з Росією.
- Раніше Стубб закликав лідерів країн НАТО бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії. Натомість попередив готувати свої армії до потенційного конфлікту.
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