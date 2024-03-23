Меню з підписом Ейнштейна продали на аукціоні у Британії
У Великій Британії на аукціоні Lawrence Auctioneers продали карту меню з автографом визначного науковця XX століття Альберта Ейнштейна за 18 тисяч фунтів стерлінгів
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що це меню використовували на прийомі в лондонському готелі Savoy у 1930 році, коли комітет видатних діячів зібрався для збору коштів для єврейських громад у Європі.
Зокрема, серед присутніх 370 гостей були драматург Бернард Шоу, письменник Герберт Веллс та інші.
Аукціонер Lawrence Auctioneers продав меню у четвер, 21 березня. До цього воно зберігалося у будинку у Вестбері, графство Вілтшир.
Попередній власник придбав артефакт після того, як його дідусь купив його за нерозголошену суму у 1980-х роках. Відтоді меню з підписом Ейнштейна перебувало у колекції родини. Причому вони насправді не знали історію артефакту.
- Також нещодавно у США на аукціон виставили місце в мавзолеї біля могили Мерилін Монро. Його планують продати за ціною від 200 до 400 тисяч доларів.
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