"Ми більше не конкурентоспроможні": кандидатка в канцлери Німеччини Вайдель пояснила, чому AfD хоче відновити зв'язки з РФ

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bild.

"Ми хочемо мати дуже добрі відносини з нашими європейськими сусідами, - наголосила вона. - Але ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами. Це стосується і Росії".

Вадель наголосила, що наразі Німеччина зіткнулася з найвищими цінами на енергоносії у світі, що ставить під загрозу її конкурентоспроможність на міжнародній арені.

"Ще два роки тому ми отримували дешевий природний газ з Росії через консорціум "Північний потік", - додала кандидатка у канцлери. - Ми хочемо покласти край політиці санкцій, яка передусім завдає шкоди нашій країні. У нас найвищі ціни на енергоносії у світі. Ми більше не конкурентоспроможні".

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У відповідь на запитання про загрози з боку Росії і ескалацію військової риторики, Вайдель підкреслила, що німецький уряд протягом трьох років здійснював кроки, які, на її думку, підвищили напруженість.

"Ми хочемо мати добрі відносини. Що німецький уряд робив проти Росії протягом майже трьох років? Ми розвернули спіраль ескалації. Ми озброїли Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову котяться проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне нехтування історією, як на мене", - пояснила політикиня.

Вона висловила переконання, що правильний шлях полягає у переговорах та завершенні санкційної політики

Запитання: Отже, жодного критичного слова про те, що Росія погрожує нам війною.

"Ви повинні сісти за стіл переговорів. Ми повинні говорити один з одним. Ми, як AfD, не говорили нічого іншого, окрім того, що ми повинні вступити в мирні переговори. І я думаю, що тільки це є серйозною політикою. І перш за все, ми абсолютно точно повинні покласти край політиці санкцій, яка сама себе руйнує", - підсумувала Вайдель.