"Ми не можемо купувати боєприпаси в борг": у міноборони Чехії закликали держави, які підтримали закупівлю снарядів для України, внести гроші

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що ініціативу підтримали 18 країн, переважно це члени ЄС і НАТО.

Чехія ж позиціонує себе посередником, ведучи переговори про меморандуми щодо зобов’язань донорів та угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Зазначається, що кількість країн, які обіцяють фінансову підтримку, зростає, втім лише деякі з них надіслали гроші.

"Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг", - сказала міністерка оборони Чехії.

За її словами, наразі свої фінансові зобов’язання виконали Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

"Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не надіслали кошти, ми не можемо продовжити придбання. Це певний заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", – сказала Чернохова.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні: заплановано передати 180 тис. боєприпасів