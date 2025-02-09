Міністра охорони здоровʼя Британії звільнили через образливі повідомлення у WhatsApp щодо виборців та колег

Про це пише газета Mail on Sunday, яка отримала доступ до повідомлень з групи в WhatsApp, учасниками якої є лейбористи.

Зазначається, що під час листування Гвінн висловлював сексистські коментарі про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер. Також у чаті знайшли його расистські зауваження щодо депутатки від Лейбористської партії Даян Ебботт, яка стала першою темношкірою парламентаркою у країні.

Газета також повідомила, що політик "жартував" про те, що одного з його виборців може "збити вантажівка", і робив образливі висловлювання щодо євреїв.

До того ж журналісти знайшли в групі лист радника партії, який він отримав від 72-річної жінки. Її хвилювало питання збирання сміття. Гвінн вирішив відреагувати на це повідомлення, написавши, що сподівається на смерть пенсіонерки.

Після того, як про повідомлення стало відомо на широкий загал, речник уряду сказав, що прем’єр-міністр Кір Стармер "сповнений рішучості підтримувати високі стандарти тих, хто обіймає державні посади" і "без вагань вживатиме заходів проти будь-якого міністра, який не відповідає цим стандартам".

У Консервативній партії заявили, що ці повідомлення демонструють серйозну проблему в Лейбористській партії, яку потрібно вирішити.

"У Лейбористській партії явно існує зневага до пенсіонерів. Андрю Гвінн не повинен залишатися членом Лейбористської партії - вони повинні вжити заходів", - заявив співголова Консервативної партії Найджел Хаддлстон.

Водночас сам Гвінн заявив, що шкодує про свої "неправильно оцінені" коментарі та перепросив.

"Я цілком розумію рішення, ухвалені прем’єр-міністром і партією, хоч і дуже сумно, що мене відсторонили", - написав він у Х.

Лейбористи відсторонили політика на час розслідування щодо його заяв у WhatsApp.