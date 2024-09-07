Міністра з прав людини Бразилії звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях до жінок, зокрема в уряді
У п’ятницю, 6 вересня, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звільнив міністра з прав людини Сільвіо Алмейду після звинувачень у сексуальних домаганнях до кількох жінок, у тому числі до іншої міністерки уряду
Про це повідомляє Reuters.
"Президент вважає неприйнятним залишати міністра на посаді, враховуючи характер звинувачень у сексуальних домаганнях", – йдеться в заяві офісу Лули.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Алмейда, активіст правового захисту прав меншин, заявив про свою невинуватість у заяві після втрати посади, додавши, що він попросив президента Лулу звільнити його, щоб забезпечити свободу для розслідувань.
"Це буде можливість для мене довести свою невинуватість і відновити себе. Нехай факти будуть викладені, щоб я міг захистити себе в рамках судового процесу", - сказав він, назвавши звинувачення безпідставними та "абсурдною брехнею".
Місцеві ЗМІ повідомляють, що однією з жінок, яка ймовірно зазнала домагань, є міністр з питань расової рівності Аніель Франко. Франко, яка також є правозахисницею, у п’ятницю поділилася заявою, в якій подякувала тим, хто підтримав її під час новин.
"Я прошу вас поважати мій простір і моє право на конфіденційність. Я буду сприяти розслідуванню, коли мене покличуть", — написала вона в соціальній мережі Instagram.
- Південнокорейський актор О Йон Су, найбільш відомий за роллю найстаршого з учасників у першому сезоні "Гри в кальмара", отримав 8 місяців тюрми умовно за сексуальні домагання до своєї жінки.
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