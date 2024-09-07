Міністра з прав людини Бразилії звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях до жінок, зокрема в уряді

Про це повідомляє Reuters.

"Президент вважає неприйнятним залишати міністра на посаді, враховуючи характер звинувачень у сексуальних домаганнях", – йдеться в заяві офісу Лули.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Алмейда, активіст правового захисту прав меншин, заявив про свою невинуватість у заяві після втрати посади, додавши, що він попросив президента Лулу звільнити його, щоб забезпечити свободу для розслідувань.

"Це буде можливість для мене довести свою невинуватість і відновити себе. Нехай факти будуть викладені, щоб я міг захистити себе в рамках судового процесу", - сказав він, назвавши звинувачення безпідставними та "абсурдною брехнею".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що однією з жінок, яка ймовірно зазнала домагань, є міністр з питань расової рівності Аніель Франко. Франко, яка також є правозахисницею, у п’ятницю поділилася заявою, в якій подякувала тим, хто підтримав її під час новин.

"Я прошу вас поважати мій простір і моє право на конфіденційність. Я буду сприяти розслідуванню, коли мене покличуть", — написала вона в соціальній мережі Instagram.