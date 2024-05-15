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Молдова та ЄС укладуть угоду про розширення співробітництва в галузі безпеки та оборони

15 травня, 2024 середа
04:07
Світ Молдова
Зміст

МЗС Молдови підтвердило, що країна співпрацюватиме з ЄС у рамках угоди в галузі безпеки та оборони, яку сторони укладуть у найближчому майбутньому

Про це повідомляє NewsMaker.

У МЗС пояснили, що Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для всіх заходів взаємодії між Молдовою та ЄС.

"Партнерство в галузі безпеки та оборони — це політична угода про розширення співробітництва в галузі безпеки та оборони, яку Молдова укладе з ЄС у найближчому майбутньому відповідно до цілей, викладених у Стратегії національної безпеки нашої країни. ЄС перебуває у процесі встановлення подібних партнерських відносин із деякими країнами, з якими Євросоюз досяг більш інтенсивного рівня співпраці", — сказали у дипломатичному відомстві.

Як зазначили там, більшість заходів, передбачених партнерством, уже здійснюють на практиці. Але укладення такої угоди стане основою більш систематичного співробітництва з ЄС.

"По суті, Партнерство функціонуватиме як парасольковий механізм для всіх заходів взаємодії між РМ та ЄС у таких галузях, як допомога ЄС у зміцненні стійкості нашої країни, кібербезпека, боротьба з дезінформацією, допомога оборонному сектору через Європейський інструмент миру, участь Молдови у місіях ЄС з управління кризами, інтегроване управління кордонами", - розповіли у МЗС.

Там зазначили, що на основі цього партнерства Молдова та ЄС обговорюватимуть ситуацію у сфері безпеки та оборони, а також зможуть встановити тематичні діалоги щодо певних областей, що становлять взаємний інтерес.

Документ не матиме статусу міжнародного договору, він буде ґрунтуватися на політичних зобов'язаннях.

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.

У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.

25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним.

Теги:
ЄС
політика
Молдова
Військові новини
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