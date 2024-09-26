На польсько-білоруському кордоні зросла кількість мігрантів
Останніми тижнями збільшилася кількість нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Польщі з боку Білорусі
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.
"Ситуація серйозна. Тиск на кордоні в останні тижні посилився. Після липня та серпня, які були відносно спокійними місяцями, у вересні збільшилася кількість незаконних перетинів кордону", - сказав Косіняк-Камиш.
Він зазначив, що у вересні було зафіксовано понад 2,5 тисячі спроб нелегального перетину кордону. З початку цього року таких спроб налічується понад 26 тисяч, що дорівнює кількості за весь 2023 рік.
Косіняк-Камиш нагадав, що вже кілька місяців на кордоні з Білоруссю триває операція "Безпечне Підляшшя", до якої залучено 17 тис. польських військових.
Він також запевнив, що нова операція "Фенікс" щодо протидії наслідкам повені у південно-західній частині Польщі, до якої залучено 25 тис. польських військових, не стоятиме на заваді подальшому проведенню операції "Безпечне Підляшшя".
- У червні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про можливість закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі зростання напруги через мігрантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.79Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе