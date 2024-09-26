На польсько-білоруському кордоні зросла кількість мігрантів

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Укрінформ.

"Ситуація серйозна. Тиск на кордоні в останні тижні посилився. Після липня та серпня, які були відносно спокійними місяцями, у вересні збільшилася кількість незаконних перетинів кордону", - сказав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що у вересні було зафіксовано понад 2,5 тисячі спроб нелегального перетину кордону. З початку цього року таких спроб налічується понад 26 тисяч, що дорівнює кількості за весь 2023 рік.

Косіняк-Камиш нагадав, що вже кілька місяців на кордоні з Білоруссю триває операція "Безпечне Підляшшя", до якої залучено 17 тис. польських військових.

Він також запевнив, що нова операція "Фенікс" щодо протидії наслідкам повені у південно-західній частині Польщі, до якої залучено 25 тис. польських військових, не стоятиме на заваді подальшому проведенню операції "Безпечне Підляшшя".