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На цьому етапі грузинська демократія програла, - дипломат Веселовський

Оксана Ліховід
29 жовтня, 2024 вiвторок
12:48
Світ Грузія протести

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський зазначив, що після парламентських виборів у Грузії 26 жовтня країна перетвориться на Білорусь

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Маю, на жаль, негативний сценарій в голові - це Білорусь два. Можливо, вона не буде такою жорстокою, але щось на зразок цього. Тобто Грузія повільно буде рухатися у бік Білорусі. Не маю на увазі входження в союзну державу, хоча, згадуючи Абхазію і Південну Осетію, не можна виключати навіть такий жахливий сценарій", - наголосив Веселовський. 

За словами радника директора Національного інституту стратегічних досліджень, на цьому етапі грузинська демократія програла.

"Мабуть, це не на рік, не на два. Якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України, це затягнеться надовго, - додав Веселовський. 

  • Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Грузії відбулись парламентські вибори. Наразі там уже підрахували понад 99% голосів, лідирує правляча партія "Грузинська мрія". Крім того, грузинська опозиційна передвиборча коаліція "За зміни" виступила з оцінкою офіційних результатів виборів до парламенту й висунула вимогу до Іванішвілі.
  • Грузинська опозиція з великим відривом виграла парламентські вибори за кордоном. Результати.
  • 27 жовтня міжнародні спостерігачі від ОБСЄ, Ради Європи, НАТО і Європарламенту заявили, що "парламентські вибори в Грузії були затьмарені вкоріненою поляризацією та риторикою, яка викликала тиск на виборців".
  • Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту у центрі міста.

     
Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Грузія
політика
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