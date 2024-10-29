На цьому етапі грузинська демократія програла, - дипломат Веселовський

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Маю, на жаль, негативний сценарій в голові - це Білорусь два. Можливо, вона не буде такою жорстокою, але щось на зразок цього. Тобто Грузія повільно буде рухатися у бік Білорусі. Не маю на увазі входження в союзну державу, хоча, згадуючи Абхазію і Південну Осетію, не можна виключати навіть такий жахливий сценарій", - наголосив Веселовський.

За словами радника директора Національного інституту стратегічних досліджень, на цьому етапі грузинська демократія програла.

"Мабуть, це не на рік, не на два. Якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України, це затягнеться надовго, - додав Веселовський.