НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Про це повідомляє Reuters.



За словами Брекельманса, в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Альянсі.



Він підкреслив, що союзникам слід буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.



"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення", - сказав журналістам Брекельманс.



Також глава міноборони Нідерландів зазначив, що одним із таких критеріїв може бути боротьба з корупцією в Україні.



"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав він.



Reuters зауважує, що Брекельманс зробив таку заяву у відповідь на представлення українського Плану перемоги, у якому, зокрема, йдеться про запрошення Києва до НАТО.