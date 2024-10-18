НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що в НАТО повинні розглянути умови для України, аби держава отримала запрошення на членство в Північноатлантичному альянсі
Про це повідомляє Reuters.
За словами Брекельманса, в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Альянсі.
Він підкреслив, що союзникам слід буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.
"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення", - сказав журналістам Брекельманс.
Також глава міноборони Нідерландів зазначив, що одним із таких критеріїв може бути боротьба з корупцією в Україні.
"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав він.
Reuters зауважує, що Брекельманс зробив таку заяву у відповідь на представлення українського Плану перемоги, у якому, зокрема, йдеться про запрошення Києва до НАТО.
- 16 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі.
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