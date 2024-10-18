Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

НАТО має узгодити критерії для України, аби запросити її в Альянс, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
21:19
Світ Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що в НАТО повинні розглянути умови для України, аби держава отримала запрошення на членство в Північноатлантичному альянсі

Зміст

Про це повідомляє Reuters.


За словами Брекельманса, в НАТО існують "дуже різні думки" стосовно питання членства України в Альянсі.


Він підкреслив, що союзникам слід буде узгодити чіткі критерії, яким Україна повинна відповідати для запрошення на членство в Альянс.


"Якщо у вас немає цієї ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення", - сказав журналістам Брекельманс.


Також глава міноборони Нідерландів зазначив, що одним із таких критеріїв може бути боротьба з корупцією в Україні.


"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити інші країни, то я можу уявити, що ви також хочете оцінити прогрес, якого досягають українці в цьому вимірі", - додав він.


Reuters зауважує, що Брекельманс зробив таку заяву у відповідь на представлення українського Плану перемоги, у якому, зокрема, йдеться про запрошення Києва до НАТО.

 

  • 16 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що був ознайомлений зі змістом Плану перемоги України та наразі обговорює його із союзниками у Північноатлантичному альянсі.

     
Теги:
Україна
Нідерланди
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
Читайте також:
Марія Захарова
Автор Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
Грошове дерево або красула
Автор Крістіна Слончак
17 жовтня, 2024 четвер
Найефективніше підживлення для грошового дерева: рослина здивує цвітінням
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
18 жовтня
21:49
Ексклюзив
За будь-якої адміністрації роль глобального лідерства США в безпековій сфері буде скорочуватись, - політологиня Яхно
21:48
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Думаю, це чергова ІПСО, запущена Кремлем: ексголова СБУ Наливайченко про участь КНДР у війні РФ проти України
21:45
Росія з КНДР
Центр стратегічних комунікацій показав, як солдатів з КНДР екіпірують в Росії
21:43
Джон Кірбі
США підтримують український План перемоги, - Кірбі
21:24
Фортифікації, зуби дракона
На вулицях Покровська встановлюють "зуби дракона" та закликають жителів евакуюватись
20:55
Путін
Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
20:55
Сергій Тігіпко
Тігіпко купив 100% акцій Idea Bank
20:34
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
До 20 листопада навряд чи побачимо остаточне рішення щодо економічного бронювання, - економіст Пендзин
20:30
Огляд
Дикий робот
Скандальний "Учень…" вже тут: що подивитися на вихідних
20:23
Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України
20:18
Дар'я Білодід (праворуч), Олімпіада-2024
Білодід після невдачі на Олімпіаді-2024 задумалась над завершенням карʼєри
20:00
OPINION
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
19:55
ЄСПЛ
На Україну подали до ЄСПЛ через зґвалтування дівчини на випускному в школі
19:52
Оновлено
Шахтар
"Шахтар" переміг "Колос" в УПЛ. Розклад і результати матчів 10-го туру
19:50
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і путін
Війна починає заважати партнерам Росії, - політтехнолог Голобуцький
19:50
корупція
НАЗК виплатило викривачеві корупції винагороду в сумі 13,3 млн грн
19:46
Ексклюзив
боєприпаси 155 мм
"Близько 100 тис. артилерійських снарядів": генеральний директор "Української бронетехніки" про план співпраці з Czechoslovak Group на наступний рік
19:46
електроенергія, графіки відключень
Уряд затвердив перелік енергетичного обладнання, яке можна імпортувати без ввізного мита й ПДВ
19:33
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Мирний план НАТО і зброя для України: головні тези президента Зеленського на пресконференції
19:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:29
безробіття
Ваучери на навчання з початку року отримали 20 тис. українців: які професії найпопулярніші
19:25
Андрій Сибіга
"КНДР вторгається в Європу разом із Росією": Сибіга закликав союзників масштабувати військову підтримку України
19:23
Володимир Зеленський, Харків
Китай, Індія, Саудівська Аравія та США можуть "завтра зупинити" РФ, - Зеленський про вплив на економічний потенціал ворога
19:14
Воїни ГУР звільнили і зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині
19:02
Оновлено
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Україна може зняти заборону на експорт озброєння: Зеленський уточнив, кому зброю точно не продаватимуть
18:59
Ексклюзив
путін
"Схоже на те, що Захід не дасть Путіну розгромити Україну", - політолог Розумний
18:55
Президент України Володимир Зеленський
"Якщо ми не будемо тиснути, нічого не зміниться": Зеленський про перемовини з партнерами щодо ударів вглиб РФ
18:45
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Зеленський про зменшення мобілізаційного віку: партнери б хотіли, але планів немає
18:43
Україна зацікавилася румунською системою оповіщення населення про загрози RO-Alert: її вивчать детальніше
18:33
OPINION
Виступ Залужного: з генералами НАТО ніхто не розмовляв так жорстко
18:32
Володимир Зеленський
Путін намагатиметься використати саміт БРІКС, аби запропонувати свою формулу закінчення війни, - Зеленський
18:26
Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО й захисту критичної інфраструктури
18:20
Володимир Зеленський
"Має бути справедливо": Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
18:18
Росіяни на Донеччині розстріляли, ймовірно, пораненого українського військового, - прокуратура
18:07
Володимир Зеленський
Треба було міняти ядерну зброю на вступ до НАТО, а не на Будапештський меморандум, - Зеленський
18:02
OPINION
Ядерна зброя: Трамп вибухнув гнівом на Зеленського
17:53
зсу артилерія
Від початку доби на фронті відбулось 112 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку
17:51
Володимир Путін
Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною, але лише "на базі Стамбулу"
17:33
Володимир Зеленський і Джо Байден
Кожні 2-3 тижні отримуватимемо пакети допомоги й очікуємо команду Білого дому в Україні, - Зеленський про реакцію США на План перемоги
17:28
Данія
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €321,8 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV