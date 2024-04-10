НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ

Про це повідомляє Iltalehti.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грамм заявив, що створення нового центру командування сухопутних сил НАТО дозволить "потиснути плоди членства всіх північних країн" в Альянсі.

"Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона", - сказав він.

Зазначається, що штаб-квартира буде розташована в місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією. Новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку, США. Відомо, що для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО.