Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ

НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ

10 квітня, 2024 середа
04:49
Світ Фінляндія НАТО

В місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією збудують штаб-квартиру сухопутних сил НАТО для розширення діяльності командування Об'єднаних сил

Про це повідомляє Iltalehti.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грамм заявив, що створення нового центру командування сухопутних сил НАТО дозволить "потиснути плоди членства всіх північних країн" в Альянсі.

"Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона", - сказав він.

Зазначається, що штаб-квартира буде розташована в місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією. Новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку, США. Відомо, що для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО.

  • Влада Фінляндії вирішила тимчасово закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюють тим, що це намір захистити шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії.
Теги:
Росія
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
Читайте також:
Олександр Шовковський
8 квітня, 2024 понедiлок
Шовковський став на захист голкіпера "Динамо", який грубо помилився у матчі з ЛНЗ
Олександр Павлюк
8 квітня, 2024 понедiлок
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
На фото: співак Nemo
8 квітня, 2024 понедiлок
Уперше в історії Євробачення може виграти небінарна персона
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
06:00
Євгенія Гуцул
Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
05:50
Оновлено
шахед
РФ запустила "шахеди" та ракети по півдню України: на Миколаївщині та в Одесі чули вибухи
04:29
Девід Кемерон
Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ
03:59
міністр оборони США Ллойд Остін
Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін
03:43
Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
03:14
Ллойд Остін
Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину
02:04
MIM-23 Hawk
У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
00:06
Філ Фоден (ліворуч) і Вінісіус Жуніор, Реал, Манчестер Сіті, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли внічию, "Баварія" втратила перемогу над "Арсеналом" у Лізі чемпіонів
2024, вiвторок
9 квітня
23:46
Оновлено
Іскандер-М
Росія завдала ударів по Одещині з Криму, над морем знищили 2 ракети
23:46
Президент України Володимир Зеленський
"Зеленський сам вирішує, які ЗМІ та месенджери поширюють більш "правильну" інформацію": російські фейки і маніпуляції за 9 квітня
23:32
МЗС України
У МЗС закликали світ засудити чергові російські провокації на ЗАЕС
22:59
Дональд Трамп
Зеленський розповів, що Трампа запрошували приїхати в Україну, він не проти
22:56
ЄС
У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:51
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
22:34
Володимир Зеленський
"Ми обов'язково переможемо": Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу
22:20
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ
22:14
Ллойд Остін
"Якщо Кремль переможе, це підбадьорить інших агресорів": Остін закликав проголосувати за допомогу Україні
22:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
21:50
зниклі безвісти
У березні Росія вбила або поранила вдвічі більше українських дітей, ніж у лютому, - ООН
21:32
Анна Марер і Розмарі Видлер-Валті, члени швейцарської жіночої групи похилого віку «Жінки похилого віку за захист клімату»
Група літніх швейцарок виграла в ЄСПЛ у "кліматичній справі" проти влади
21:17
лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс
У віці 94 років помер Нобелівський лауреат Хіггс, який передбачив існування елементарної частинки бозона
20:44
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог намагається просуватися, аби створити кліщі з півночі та півдня від Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
20:27
Чарльз ІІІ, банкноти
Перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ: банк Англії вручив купюри монарху
20:03
Крістіан Шевченко та Андрій Шевченко
Тренер збірної України дав несподівану характеристику сину Шевченка
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейтинг Зеленського: власний сир у чужій пастці
19:56
Протягом доби Сили оборони відбили 60 російських атак, найбільше - на Бахмутському та Новопавлівському напрямках
19:27
Оновлено
Ракета
Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є постраждалі
19:11
Рубен Аморім
"Ліверпуль" знайшов заміну культовому тренеру Клоппу
19:01
Начальника Солом'янського ТЦК понизили в посаді після інциденту з повісткою для журналіста "Слідство.інфо"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 776 дня війни: ГУР безпілотниками атакувало навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ, а Німеччина поставить Україні ще 20 БМП Marder
18:58
Брати Суркіси
Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку
18:57
Ексклюзив
Володимир Путін
Після смерті Путіна РФ не отямиться, - експерт Українського інституту майбутнього Громенко
18:45
тюрма, латиноамериканці
Розвідка РФ звинуватила США у вербуванні ув'язнених "головорізів з наркокартелів Мексики та Колумбії" для відправки в Україну
18:23
ЗАЕС
Росіяни в соцмережах шукають персонал для роботи на ЗАЕС, - Юсов
18:20
Інфографіка
"Шахтар" - "Рух" 3:1 (7 квітня 2024 року)
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 23-го туру
18:14
Огляд
Пошук роботи в країнах ЄС
Які країни ЄС кращі для працевлаштування українців та як знайти роботу за кордоном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV