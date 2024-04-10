НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ
В місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією збудують штаб-квартиру сухопутних сил НАТО для розширення діяльності командування Об'єднаних сил
Про це повідомляє Iltalehti.
Міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грамм заявив, що створення нового центру командування сухопутних сил НАТО дозволить "потиснути плоди членства всіх північних країн" в Альянсі.
"Чекаю, що ми будемо під єдиним командуванням та частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, у нордичних країн буде спільне стримування та оборона", - сказав він.
Зазначається, що штаб-квартира буде розташована в місті Міккелі на півдні Фінляндії, яке розташоване приблизно за 100 км від кордону з Росією. Новий командний центр підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у Норфолку, США. Відомо, що для роботи в Міккелі відправлять щонайменше 375 офіцерів країн-членів НАТО.
- Влада Фінляндії вирішила тимчасово закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Обмеження пояснюють тим, що це намір захистити шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з Росії.
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