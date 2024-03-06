Навальна не має жодного статусу, щоб зустрічатись з першою леді України, - експерт Розумний

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Я не думаю, що відмова Зеленської їхати до США, повʼязана з якоюсь конфронтацією між нею та вдовою Навального. Скоріше за все, в цій ситуації був би не дуже вигідний контекст для першої леді України. Відповідно, Зеленська правильно вчинила й це рішення приймалось ширшим колом причетних осіб. Очевидно, що якби Зеленська поїхала до США на виступ Джо Байдена і там би була присутня Навальна, то від цієї ситуації виграла саме Юлія", - пояснив Розумний.



На думку експерта, рішення відмовитись від візиту Зеленської до США є правильним



"Саме Навальна стала б головною героїнею цієї події й опинилась би в центрі уваги. Це незаслужено. Оскільки Олена Зеленська має інший статус. Вона дружина президента України й також представляє українську державу. Юлія Навальна ж представляє тільки себе й памʼять про свого чоловіка. Тому, очевидно, що дипломатичне рішення відмовитись від цього візиту було цілком правильне для адміністрації президента Зеленського", - додав він.

6 березня ммериканська газета The Washington Post написала, що перша леді України Олена Зеленська відмовилась від запрошення бути присутньою на зверненні Джо Байдена до конгресу у четвер, 7 березня, тому що її хотіли посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. В Офісі президента України назвали іншу причину