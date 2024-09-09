"Не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою": керівник генштабу Чехії закликав Захід дозволити Україні бити по цілях у РФ

Про це інформує Radio Prague International.

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - зазначив Ржегка.

На думку генерала, Росія загрожує ескалацією, але не соромиться використовувати ракети проти українських міст і має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які розташовані в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії", - переконаний голова чеського генштабу.

За його словами, операція ЗСУ на Курщині продемонструвала, що росіяни найчастіше лише погрожують.



"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - наголосив чеський генерал.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Штати близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

Глава Пентагону Ллойд Остін пізніше розповів, що США не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".