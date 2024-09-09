Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою": керівник генштабу Чехії закликав Захід дозволити Україні бити по цілях у РФ

"Не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою": керівник генштабу Чехії закликав Захід дозволити Україні бити по цілях у РФ

Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
08:03
Світ Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні

Голова генерального штабу Чехії Карел Ржегка заявив, що західні союзники нарешті мають дозволити українській армії використовувати ракети великої дальності проти цілей на території РФ

Зміст

Про це інформує Radio Prague International.

"Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою", - зазначив Ржегка.

На думку генерала, Росія загрожує ескалацією, але не соромиться використовувати ракети проти українських міст і має значну перевагу.

"Літаки злітають з російських аеродромів, які розташовані в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії", - переконаний голова чеського генштабу.

За його словами, операція ЗСУ на Курщині продемонструвала, що росіяни найчастіше лише погрожують.

"Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі "брязкають" ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося", - наголосив чеський генерал.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Штати близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

Глава Пентагону Ллойд Остін пізніше розповів, що США не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

Теги:
Україна
Росія
Чехія
Війна з Росією
Читайте також:
Олаф Шольц
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
Вибух на АТП у Києві 8 вересня
Автор Світлана Кравченко
8 вересня, 2024 неділя
У Києві стався вибух в АТП: будівля була не газифікованою
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
08:56
Ексклюзив
Зруйнований дитсадок у Мирнограді
У Мирнограді на Донеччині залишається понад 2 тис. людей: журналістка про евакуацію з міста
08:39
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія в ніч на 9 вересня атакувала Україну: у Харкові є 2 "прильоти" КАБів
08:32
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"
08:27
Хусити
США знищили 3 безпілотника та 2 ракетні системи хуситів у Ємені
08:19
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
08:15
Камала Гарріс
Якщо Гарріс виграє у Північній Кароліні, вона стане президентом, - губернатор штату
08:13
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Понад 160 боєзіткнень за добу на фронті: у Генштабі розповіли, де росіяни атакують найактивніше
08:02
OPINION
Чому втомився український президент
07:37
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
07:18
На фото втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів
07:10
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві
06:49
Прапор Словаччини
У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg
06:40
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів"
06:09
Олександр Сирський
Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ, - Сирський
05:47
полтава обстріл
Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році, - ООН
00:06
Індія росія прапор
Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ
2024, неділя
8 вересня
23:53
Настоятель Святогірської лаври митрополит УПЦ МП Арсеній
Настоятель Святогірської лаври, якого судять за допомогу армії РФ, не хоче їздити на судові засідання до Слов'янська
23:46
Ексклюзив
Україна Польща
Відгукнуться у майбутньому, - політолог Саакян про виклики у відносинах між Польщею та Україною
23:15
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
22:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:42
Андрій Сибіга
Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії
22:23
Ексклюзив
Німеччина уряд
"Дуже тривожна історія": аналітик Голубов про результати виборів у Німеччині
22:22
Круїзний лайнер Icon of the Seas
Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму
22:19
Юлія Латиніна
Латиніна заявила, що якщо Україна за деколонізацію РФ, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини
21:55
Автівка ЗСУ
"Ніж у спину": в Дніпрі спалили автівку голови патронатної служби 93 бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової
21:34
Ананас
"Фруктовий код": в Європі шириться новий спосіб знайомств у супермаркетах
21:22
Огляд
пожежа на заводі в Тульській області
Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:11
Ілюстративне фото
На Білгородщині внаслідок атаки БПЛА горять резервуари з паливом
21:04
Ексклюзив
посольство РФ
"Можливості значно підірвані": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про розвідмережу РФ у світі
20:57
Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський назвав основні цілі України на цю осінь
20:19
Андрій Сибіга
"Агресія РФ виходить за межі України": голова МЗС Сибіга закликав партнерів збивати ворожі цілі над Україною
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Менше меншовартості
19:55
Аналітика
За лаштунками боїв за Покровськ: аналіз ситуації та сценарії розвитку. Пояснюємо
19:46
Ексклюзив
Енергетика
"За це треба розстрілювати": нардеп Кучеренко про будівництво трирівневого захисту енергооб‘єктів
19:07
Олександр Масляков з Володимиром Путіним
Довірена особа Путіна і гастролер по окупованому Криму: помер лідер російського "КВК" Масляков
19:01
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має підсумковий медальний залік
18:41
В Укренерго заявили, що у понеділок, 9 вересня, світло відключати не будуть
18:30
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Олег Рибачук: Якщо Україну залишать без вибору, ми можемо розпочати виробництво власної ядерної зброї, чимось нагадуючи Ізраїль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV