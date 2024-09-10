"Не нове явище": у Білому домі прокоментували падіння російських дронів на територію двох країн НАТО
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що падіння уламків російських дронів на територію країн НАТО не є новим явищем, хоча це підкреслює небезпеку "війни Путіна"
Про це він сказав під час брифінгу.
Коментуючи порушення російськими безпілотниками повітряного простору країн-членів НАТО Латвії і Румунії на вихідних, Кірбі заявив, що "це не нове явище".
"Це, на жаль, не нове явище. Під час війни в Україні фрагменти ракет або фрагменти безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на територію сусідньої країни", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що у Білому домі уважно стежать за ситуацією та перебувають у тісному контакті з партнерами та союзниками.
"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився - не змінюється, не зміниться, а вже змінився - саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", - додав Кірбі.
- 7 вересня у Резекненському районі, що в східній частині Латвійської Республіки, виявили уламки російського безпілотника. МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору країни.
- Офіційна представниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що в Альянсі не мають інформації про те, що падіння російського дрона на території Латвії було навмисним. Проте подібні дії там називають небезпечними.
- У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків.
- Згодом румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною. Їх відправляють на експертизу.
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