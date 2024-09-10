"Не нове явище": у Білому домі прокоментували падіння російських дронів на територію двох країн НАТО

Про це він сказав під час брифінгу.

Коментуючи порушення російськими безпілотниками повітряного простору країн-членів НАТО Латвії і Румунії на вихідних, Кірбі заявив, що "це не нове явище".

"Це, на жаль, не нове явище. Під час війни в Україні фрагменти ракет або фрагменти безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на територію сусідньої країни", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що у Білому домі уважно стежать за ситуацією та перебувають у тісному контакті з партнерами та союзниками.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився - не змінюється, не зміниться, а вже змінився - саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", - додав Кірбі.