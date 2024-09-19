Нетаньягу розкритикував британський уряд за призупинення експорту зброї Ізраїлю

Про це ідеться в інтерв’ю посадовця для Daily Mail.

Нетаньягу зазначив, що попередній британський уряд Ріші Сунака чітко підтримав Ізраїль, тоді як "нинішня влада у Лондоні надсилає неоднозначні повідомлення".

"Вони кажуть, що Ізраїль має право захищатися, але вони підривають нашу здатність скористатися цим правом. Вони змінюють позицію Великої Британії щодо абсурдних звинувачень прокурора МКС і блокують продаж зброї шляхом блокування продажу зброї Ізраїлю, коли ми боремося проти геноцидної терористичної організації, яка вчинила різанину 7 жовтня", - сказав Нетаньягу.