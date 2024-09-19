Нетаньягу розкритикував британський уряд за призупинення експорту зброї Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розкритикував уряд Великої Британії за призупинення ліцензій на продаж зброї Ізраїлю
Про це ідеться в інтерв’ю посадовця для Daily Mail.
Нетаньягу зазначив, що попередній британський уряд Ріші Сунака чітко підтримав Ізраїль, тоді як "нинішня влада у Лондоні надсилає неоднозначні повідомлення".
"Вони кажуть, що Ізраїль має право захищатися, але вони підривають нашу здатність скористатися цим правом. Вони змінюють позицію Великої Британії щодо абсурдних звинувачень прокурора МКС і блокують продаж зброї шляхом блокування продажу зброї Ізраїлю, коли ми боремося проти геноцидної терористичної організації, яка вчинила різанину 7 жовтня", - сказав Нетаньягу.
- На початку вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що уряд країни призупиняє дію 30 з 350 ліцензій на експорт озброєнь до Ізраїлю через занепокоєння його використанням з порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
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