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Німеччина підтримала план США щодо заморожених активів РФ для України, - Bloomberg

21 травня, 2024 вiвторок
11:35
Світ Німеччина Україна

Німеччина підтримала план щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, згідно з яким США прагнуть отримати дохід від активів, щоб забезпечити кредит до 50 мільярдів доларів

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Остання пропозиція США була загалом позитивно сприйнята в європейських країнах, в тому числі в Німеччині, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу.

Як стверджують у виданні, згода Німеччини може наблизити США та їхніх союзників до отримання нового суттєвого пакета допомоги для України та забезпечення участі США в цьому процесі незалежно від результату листопадових виборів. За інформацією людей, знайомих з перебігом переговорів, допомога Україні може скласти 50 мільярдів доларів.

Згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до отримання нового суттєвого пакету допомоги для Києва та забезпечення участі США незалежно від результатів виборів у листопаді.

За словами офіційних осіб США та ЄС, пропозиція США набирає обертів і, як очікується, буде домінувати на щорічній зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 в італійському місті Стреза на щорічну зустріч, що розпочнеться в четвер, 23 травня.

Однак німецькі урядовці не очікують остаточної домовленості до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а імплементація, за словами джерел, відбудеться не раніше наступного року.

Країни ЄС вже погодилися використовувати доходи від активів РФ, оподатковуючи його за ставкою, близькою до 100%, і перераховувати ці кошти Україні двічі на рік. Угода G-7 замінить цю домовленість.

Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро щорічно. Згідно з пропозицією, що обговорюється наразі, в G-7 оцінять, скільки цей дохід генеруватиметься протягом певної кількості років, і нададуть цю суму Україні авансом.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

7 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею витрачати близько 90% прибутків від заморожених російських активів на оборонні потреби України.

8 травня посли Європейського Союзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

Теги:
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
США
допомога Україні
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