Новий президент Фінляндії заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним

Про це пише ERR.

"Досить очевидно, що важко вести будь-який політичний діалог із Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу будь-якого зв'язку ні з ним, ні з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому", - сказав Стубб.

Крім того, новий президент виокремив три основні чинники, що забезпечують безпеку Фінляндії. За його словами, передусім - це сильна оборона в рамках Північноатлантичного союзу.

"Наші витрати на оборону цього року становлять 2,3% від ВВП. По-друге, наше членство в НАТО та ЄС. І, по-третє, наша угода про співпрацю в галузі оборони зі США. США - наш дуже близький союзник. І я передбачаю і вірю, що альянс збережеться", - зазначив політик.