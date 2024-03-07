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Обходив санкції: у Фінляндії визнали винним француза в незаконному експорті військового обладнання до РФ

7 березня, 2024 четвер
22:33
Світ Фінляндія

Суд у Фінляндії засудив до дев’яти місяців умовного ув’язнення громадянина Франції - директора двох компаній - за порушення санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії. Він незаконно експортував військове обладнання до Казахстану через РФ

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що виконавчий директор двох судноплавних компаній Siberica Ltd і Luminor Ltd, зареєстрованих у Фінляндії, Габріель Темін був відповідальним за торгівлю тайванським обладнанням для блокування БПЛА в Казахстан. Проте він відкинув звинувачення.

Згідно з районним судом Іта-Уусімаа, листування в месенджері Telegram між виконавчим директором і клієнтами є недостатнім доказом, що кінцевим пунктом призначення обладнання була б РФ, а не Казахстан. Однак щоб експортувати оборонну техніку, потрібен дозвіл.

"Габріель Темін у будь-якому разі вчинив злочин, експортувавши поставки з Фінляндії", - підкреслено в заяві суду.

У суді Темін заявив, що минулого року він двічі замовляв обладнання для блокування дронів через інтернет у тайванської компанії Drones Vision за запитом клієнта - Bassire Group. Вони коштували €385 тис. За словами француза, він нібито не знав, що це військове обладнання потребує дозволу для експорту.

Теміна звинуватили в 31 випадку порушення правил експорту оборонного обладнання, зокрема з інцидентом, коли митниця Фінляндії запідозрила, що майже 3,5 тис. безпілотників, експортованих Temin і Luminor, прибули в Росію, а не в Туреччину.

Загалом із 31 випадку звинувачень прокурор закрив 4, коли суд визнав громадянина Франції винним у 2 справах, а 25 відхилив через відсутність доказів.

Reuters зазначає, що суд у двох справах, у яких Теміна визнано винним, постановив: бізнесмен сфальсифікував пункт призначення німецьких інструментів, які підпадають під санкції. Директор стверджував, що вони прямували до Казахстану, а не до Санкт-Петербурга. Проте, відповідно до документів Siberica, вони опинилися в РФ.

  • 2 березня повідомлялося, що експорт з Туреччини до Росії в лютому впав на 34% до 670 мільйонів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Теги:
Росія
Казахстан
Франція
бізнес
Фінляндія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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