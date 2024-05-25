Очільник Пентагону Остін повернувся до виконання обов’язків після госпіталізації

Про це заявив речник Пентагону генерала Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Сьогодні ввечері (у п'ятницю, 24 травня - ред.), приблизно о 18:00 за східним часом (01:00 за київським – ред.), міністр оборони Ллойд Дж. Остін III пройшов успішну, планову та мінімально інвазивну нехірургічну процедуру, пов’язану з проблемою сечового міхура, у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, яка тривала приблизно 2,5 години", - йдеться у повідомленні.

За відсутності остіна, його керівні обовʼязки взяла на себе заступниця міністра оборони Кетлін Гікс.

"Згодом міністр Остін відновив виконання своїх функцій та обов'язків міністра оборони о 20:25 за східним часом (03:25 за київським - ред.) і повернувся додому", - поінформував Райдер.

За словами речника, наразі не очікується жодних змін в офіційному графіку голови Пентагону, включаючи його участь у запланованих заходах, присвячених Дню пам'яті.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Уже 29 січня після майже місячної відсутності через рак простати до роботи в Пентагоні повернувся міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

13 лютого Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда й дозволити повернулись до роботи.

24 травня, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін пройде планову нехірургічну процедуру, пов'язану з проблемою сечового міхура.