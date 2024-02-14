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Остіна виписали з лікарні: очільник Пентагону повернувся до роботи, але за деяких умов

14 лютого, 2024 середа
02:59
Світ Ллойд Остін

13 лютого голову Пентагону Ллойда Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда й дозволити повернулись до роботи. Проте міністр оборони США працюватиме дистанційно

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"Після консультації з медичним персоналом міністра Остіна випустили з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда сьогодні приблизно о 15:30. Він добре одужує і сьогодні о 17:00 приступив до своїх повноцінних обов'язків", - йдеться у повідомленні.

За порадою лікарів міністр Остін працюватиме дистанційно з дому протягом певного періоду, а потім повернеться до роботи в Пентагоні вже цього тижня. Зазначається, що він має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.

Лікарі надали історію захворювання міністра оборони США, у якій зазначили, що міністр більше не потребував інтенсивної терапії, тому був виписаний додому. Очікується, що він продовжить своє повне відновлення. Проблема з сечовим міхуром не була пов’язана з його діагнозом раку і не вплине на його хороший прогноз боротьби з онкологією, додали лікарі.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Уже 29 січня після майже місячної відсутності через рак простати до роботи в Пентагоні повернувся міністр оборони США Ллойд Остін. Він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Теги:
Здоров'я
Пентагон
США
Ллойд Остін
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