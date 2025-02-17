"Один із етапів налагодження відносин між Вашингтоном та Москвою": міжнародник Желіховський про зустріч між США та РФ у Саудівській Аравії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз дуже цікаві процеси відбуваються саме на Близькому Сході, і це було прогнозовано, враховуючи те, що ці країни вже давно зарекомендували себе в якості і переговірних майданчиків, і посередників в різних кризах, в різних конфліктах у світі. Тому, я думаю, що Саудівська Аравія може бути тією державою, яка відіграє вагому роль у можливому мирному врегулюванні російсько-української війни. Утім ту зустріч, яка відбуватиметься завтра, 18 лютого, в Ер-Ріяді між представниками США та Російської Федерації, я розглядаю виключно як один із етапів налагодження відносин між Вашингтоном та Москвою і обговорення можливої зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. Чи будуть вони розглядати якісь умови припинення вогню? Можливий обмін думками, але я не думаю, що вони будуть приділяти цьому велику увагу з огляду на те, що українська сторона поки не долучена до цих комунікацій", - зазначив він.

Станіслав Желіховський припустив, що після зустрічі між Трампом і Путіним до переговорного процесу могла б бути долучена й Україна.

"Можемо говорити про те, що все ж таки поки що буде комунікація на двосторонній основі, тобто США - Росія, США - Україна, а Україна - Росія поки що під знаком питання. Тому поки що цей трикутник досі не сформувався, і чи сформується він найближчим часом прогнозувати не збираюся, але припускаю, що так. Але дещо пізніше. І, можливо, це може відбутися більш інтенсивно, коли все ж таки відбудеться зустріч між Трампом та Путіним, і коли будуть якісь позитивні сигнали щодо мирного врегулювання. Побачимо, чи взагалі Російська Федерація захоче про щось домовлятися, йти на якісь компроміси, йти на поступки з боку Москви. Тому що без цього ніяк. Потрібно мати в цьому випадку паритетність", - вважає він.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Згодом повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії може відбутися зустріч між високопосадовцями Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це писали російські та світові ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 лютого, що міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков представлятимуть Росію на перемовинах.

17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про перемовини Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії та не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.