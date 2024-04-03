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Папа Римський ушанував пам'ять загиблого українського військового

3 квітня, 2024 середа
14:52
Світ Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск під час щотижневої аудієнції вшанував пам'ять загиблого українського військовослужбовця й закликав до миру в Україні та Газі

Про це пише Reuters.

Так, Папа Франциск висловив жаль із приводу загибелі сімох гуманітарних працівників World Central Kitchen унаслідок ізраїльського авіаудару.

"Я висловлюю глибокий жаль щодо волонтерів, які загинули під час роздачі гуманітарної допомоги в Газі. Я молюся за них та їхні родини", — сказав Франциск.

Він укотре закликав до "негайного" припинення вогню в Газі, звільнення всіх ізраїльських заручників, повного доступу до гуманітарної допомоги та застеріг від будь-якого "безвідповідального" регіонального розширення конфлікту.

Також Франциск під час виступу взяв до рук примірник Нового Завіту та набір чоток і сказав, що вони належали вбитому 23-річному українському військовому.

"Я хотів би, щоб ми всі в цю хвилину трохи помовчали, думаючи про цього молодого чоловіка та багатьох інших, подібних до нього, які загинули в цій безглуздій війні. Війна завжди руйнує, думаймо про них і молімося", — сказав Папа Римський і уточнив, що український військовий, на ім'я Олександр загинув в Авдіївці.

Папа Римський і "білий прапор": що відомо

Раніше Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор і почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".

11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".

Теги:
Україна
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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