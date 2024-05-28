Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів
Папа Римський Франциск вжив лайку під час засідання з єпископами, на якому відбувалась дискусія щодо допуску відкритих геїв до навчання у духовних семінаріях
Про це інформує The Guardian, посилаючись на італійські ЗМІ.
Вказано, що понтифік зробив зауваження під час закритої зустрічі з єпископами, на якій вони обговорювали, чи слід допускати відкритих геїв до католицьких семінарій, де готують священиків. Над цією темою вже деякий час розмірковує Італійська єпископська конференція (CIE).
Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа висловився проти ініціативи, вживши італійське слово "frociaggine", яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки.
Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.
Речник Ватикану не відповів на прохання про коментар.
- 18 грудня Ватикан опублікував документ "Про пастирське значення благословень", у якому Папа Римський Франциск схвалив благословення одностатевих пар римо-католицькими священниками, але без будь-якої ритуалізації чи укладення шлюбу.
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