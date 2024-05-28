Папа Римський вилаявся на засіданні єпископів

Про це інформує The Guardian, посилаючись на італійські ЗМІ.

Вказано, що понтифік зробив зауваження під час закритої зустрічі з єпископами, на якій вони обговорювали, чи слід допускати відкритих геїв до католицьких семінарій, де готують священиків. Над цією темою вже деякий час розмірковує Італійська єпископська конференція (CIE).

Під час дискусії, відповідаючи на запитання одного з єпископів, Папа висловився проти ініціативи, вживши італійське слово "frociaggine", яке вульгарно описує гомосексуальні стосунки.

Деякі з єпископів заявляють, що Папа Франциск вжив це слово, намагаючись пожартувати, і насправді міг не знати, що цей термін є образливим.

Речник Ватикану не відповів на прохання про коментар.