Пашинян заявив про припинення спільного патрулювання аеропорту Єревана з прикордонниками РФ з 1 серпня
Представники Прикордонної служби ФСБ Росії мають залишити єреванський аеропорт "Звартноц" з 1 серпня 2024 року
Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише "Інтерфакс".
"Ми поінформували російську сторону, що ухвалили таке рішення (про виведення російських прикордонників з єреванського аеропорту – ІФ). У листі зазначено термін – 1 серпня 2024 року", – сказав Пашинян на пресконференції у вівторок, 12 березня.
За його словами, листа надіслано в.о. начальника Прикордонної служби Вірменії на ім'я командувача Прикордонних військ РФ у Вірменії.
"Це робочий, а не політичний чи геополітичний процес. У листі міститься подяка російській стороні, і насамперед це лист подяки. І ми поінформували, що з 1 серпня службу в аеропорту нестимемо самостійно", - сказав Пашинян.
Вірменія вже раніше повідомила про намір вивести російських прикордонників з аеропорту у Єревані.
Представники Прикордонного управління ФСБ Росії спільно з Прикордонними військами Служби нацбезпеки Вірменії охороняють також кордони країни з Туреччиною та Іраном на підставі договору від 1992 року.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відзначив, що повідомлення про припинення роботи російських прикордонників у "Звартноц" отримано, і з цього питання продовжуються контакти.
- 23 лютого прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 12 лютого Пашинян повідомив, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше він говорив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
- Окрім цього країна до осені планує подати заявку на вступ в ЄС.
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